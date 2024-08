la juve cerca difensori: caccia a Lenglet e Kiwior 

Una società che pure dice di non potersi permettere Chiesa fornisce informazioni interessanti su uno dei nomi al centro del calciomercato. Il vice presidente del Besiktsas Yucel ha reso noto di aver fatto un'offerta per il giocatore ma anche che «lo stipendio è di nove milioni di euro e che il suo club prevede una quota di trasferimento di 15 milioni». I prossimi giorni saranno caldissimi per i bianconeri sul fronte Atalanta, con le trattative per Koopmeiners e anche per l'innesto in difesa, perché Lenglet del Barcellona e Kiwior dell'Arsenal stanno guadagnando posizioni su Sutalo dell'Ajax. Oltre al caso Chiesa, Giuntoli sta provando a risolvere quello di Szczesny ma anche per lui ancora non sono arrivare offerte soddisfacenti.

Un altro attaccante importante il cui destino incerto condiziona gli scambi è Osimhen del Napoli. De Laurentiis sarebbe intervenuto in prima persona per definire l'acquisto di Lukaku dal Chelsea e vendere il centravanti per il quale resta fermo sulla richiesta di 130 milioni. Il belga ha ribadito di volere solo il Napoli, le parti sono vicine: i londinesi chiedono 40 milioni, il presidente è disposto a offrirne 25 più bonus. La cessione del nigeriano sbloccherebbe anche la trattativa per portare al Maradona l’esterno brasiliano del Benfica Neres . Tra le big ancora in movimento, il Milan rimanda in prestito in Argentina, all'Independiente, il difensore 22enne Pellegrino. A Milano è atteso invece il brasiliano Emerson Royal il quale oggi farà le visite e firmerà. Stessa trafila, a Firenze, per Richardson , centrocampista marocchino classe 2002,, preso dal Reims per nove milioni più uno di bonus. Settimana intensa per la Fiorentina: potrebbe sbloccarsi l'operazione Gudmudsson con il Genoa ed essere definita la cessione di Gonzales alla Juventus. Il Rennes ha aperto al prestito con obbligo alla Roma di Assignon . Lo spagnolo Pubill ha svolto le visite dopo essere approdato all'Atalanta. Il Genoa sta sondando il Marsiglia per il centrocampista Harit , nel caso, dopo Retegui, vada via anche Gudmudsson. Il Frosinone ha preso in prestito dalla Roma Darboe . Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Pelmard dal Clermont.

