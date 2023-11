«La Juve c’è, ma l’Inter è pronta alla sfida» 

«Allegri "bravo allenatore e grande esperto di comunicazione», Juventus «favorita sul lungo periodo senza coppe ma Inter pronta a giocarsela». L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta accende così il derby d'Italia, verso la sfida che andrà in scena domenica allo Stadium. «Rappresenta il derby d'Italia e come tale va collocato. Siamo in una fase interlocutoria della stagione e il risultato non credo sia determinante - le parole del dirigente nerazzurro, intervenuto durante il DLA Piper Sport Forum a San Siro - la Juve nel lungo è favorita perché il fatto di non partecipare a competizioni europee dà la possibilità di pianificare meglio gli allenamenti e di avere meno stress agonistico e un vantaggio c'è. Partecipare a manifestazioni come la Champions ha comunque il privilegio di dare la carica ai nostri giocatori. Allegri è un bravo allenatore, un grande esperto di comunicazione e io gli ho dato la giusta risposta nel massimo rispetto».

Dal campo

Intanto, verso la sfida di domenica, i nerazzurri dovranno fare a meno di Alessandro Bastoni (oltre a Pavard): andato ko in nazionale, il difensore salterà anche la gara di Champions League col Benfica di mercoledì prossimo in Portogallo e potrebbe rientrare per l'altro big match di domenica 3 dicembre in casa del Napoli. Anche se il tecnico Simone Inzaghi non intende correre rischi e potrebbe preferire riaverlo al top per la gara contro l'Udinese del 9 dicembre a San Siro.

RIPRODUZIONE RISERVATA