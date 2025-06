La Juve blinda gli ottavi 

PHILADELPHIA. Un Yildiz “mondiale” trascina la Juventus, che batte 4-1 i marocchini del Wydad e, dopo il 5-0 contro l'Al Ail, è a punteggio pieno nel Gruppo G del Mondiale per Club: per gli ottavi manca solo la matematica.

Yildiz sugli scudi

Il numero 10 è il “man of the match” ed anche il capocannoniere del torneo: propizia il vantaggio iniziale, una autorete, e segna due gol d'autore che permettono ai bianconeri di proseguire l'avventura americana a punteggio pieno e di vedere la qualificazione al turno successivo. Un'altra buona prestazione, impreziosita anche dal rigore realizzato allo scadere da Vlahovic, che fa ben sperare i tifosi bianconeri per il proseguimento della competizione.

Sotto la leggera pioggia di Philadelphia la Juventus, in campo con la stessa formazione dell'esordio, parte subito forte. Dopo poco più di un quarto d'ora la squadra di Tudor è già in vantaggio di due reti, grazie all'autorete di Boutouil al 6', che devia in rete una conclusione di Yildiz dopo una bella combinazione con Thuram, e al gol del tedesco naturalizzato turco al 16'. Un potente destro dal limite dell'area, di controbalzo, che si incassa sotto l'incrocio dei pali. Tutto facile, ma al 25' gli avversari la riaprono con il sudafricano Lorch, che sorprende la difesa bianconera e sul filo del fuorigioco batte Di Gregorio in uscita con uno scavetto, dopo il bel passaggio filtrante dell'ex Verona e Fiorentina Amrabat. Colpiscono in contropiede i marocchini, che non riescono però a tornare in partita.

Nella ripresa iniziano i cambi, ma lo spartito è sempre lo stesso. Soltanto il palo nega al 12' la gioia del gol a Cambiaso, ma l'appuntamento con la rete è soltanto rimandato di una manciata di minuti. A segnare la rete del 3-1 è di nuovo Yldiz, con una giocata che fa impazzire lo stadio: Kolo Muani, in ombra rispetto al resto della squadra, vede l'inserimento del 2005, che dopo una sterzata al centro punisce Benabid con un rasoterra a giro. In pieno recupero la Juve segna la nona rete in due partite con Vlahovic. Sacrosanto il rigore concesso per il fallo di Ferreira sull'attaccante, che dal dischetto non sbaglia e fissa il punteggio finale sul 4-1.

Vince il Real

Nel Gruppo H il Real Madrid, in dieci dal 7’, ha battuto 3-1 il messicani del Pachuca con gol di Bellingham, Arda Guler e Valverde. Gli spagnoli salgono così a quota 4 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA