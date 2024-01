La Juve attende Tiago Djalò 

Roma. La Juventus si appresta ad accogliere Tiago Djalò. Accordo raggiunto con il Lilla per il difensore portoghese, 23 anni. Djaló dovrebbe raggiungere Torino per sostenere le visite mediche tra martedì e mercoledì: 3.5 milioni più bonus (per un massimo di altri 3.5 milioni) più il 10% della futura rivendita. Sono queste le cifre che lo porteranno a Torino. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni. Sempre i bianconeri valutano diversi profili a centrocampo e pensano a Henderson, ex Liverpool che vorrebbe lasciare l’Al-Ettifaq. Il giocatore preferirebbe un prestito di 18 mesi, il club bianconero fino a fine stagione. Sempre per il centrocampo piace Orel Mangala del Nottingham. Per Moise Kean, in uscita, si è fatto avanti il Monza.

Rade Krunic si trasferisce al Fenerbahçe in prestito con obbligo di riscatto, ma equivale ad un titolo definitivo perché la condizione per cui il prestito diventa obbligo é che i turchi, primi in classifica, si salvino a fine stagione, esito ormai certo. Per il centrocampista, classe 1993, il Milan incasserà cinque milioni di euro. La Lazio si prepara a salutare Toma Basic. Il centrocampista croato è molto vicino alla Salernitana e già martedì dovrebbe sostenere le visite mediche. Il Napoli punta a rinforzare soprattutto la difesa. Se Nahuen Perez dell’Udinese è un nome fattibile soprattutto per giugno, tra le scelte che stanno prendendo piede nell’immediato ci sono il classe 2000 ed ex Bologna Arthur Theate e Trevor Chalobah del Chelsea, insieme a Brassier del Brest. Dopo Faraoni, la Fiorentina è pronta a presentare una offerta per Ruben Vargas, esterno svizzero dell’Augsburg. L’attaccante, di origini di origini dominicane, attraverso i suoi agenti ha già fatto sapere di gradire la destinazione. Il club tedesco non lo lascerà partire per meno di otto milioni. Si complica la vicenda relativa all’esterno classe 2002 del Verona, Josh Doig. Quando sembrava fatta per il suo passaggio al Marsiglia in cambio di sei milioni più bonus e c’era già l’accordo con lo scozzese, il Sassuolo ha presentato una proposta superiore.

