La Juve all’esame Udinese 

Dal sogno sorpasso all’essere a 7 punti. Alla Juve è cambiato tutto in ottica scudetto nel giro di una settimana. C'è chi teme una mazzata psicologica dopo la sconfitta nello scontro diretto di San Siro di domenica scorsa e la vittoria dell'Inter in rimonta contro la Roma «ma noi - avvisa Allegri - non siamo assolutamente demotivati anche perché gli scontri diretti si possono perdere». Ma la Juve ha conquistato un solo punto negli ultimi 180 minuti e contro l'Udinese (oggi, ore 20.45) sarà una sfida fondamentale: «Per niente facile». Vlahovic non ci sarà, con Milik certo del posto dopo il turno di squalifica, per l'altra maglia da titolare nel reparto offensivo si sfidano Chiesa e Yildiz. Cambiaso e Kostic saranno sulle corsie esterne e con i soliti McKennie, Locatelli e Rabiot in mediana.

Qui Udinese

Non ci sarà Roberto Pereyra, confermato Giannetti in difesa, presente sicuro anche Lucca: «Se continua ad allenarsi così gioca», dice l’allenatore Cioffi – è determinato, svolge i compiti difensivi ed è propositivo. Una squadra che lotta per la salvezza non può permettersi attaccanti indolenti. Anzi, forse nessuna può». Il vero dubbio è nella fascia destra: «Joao Ferreira è ancora un’opzione, dovrò valutare tra lui, Festy Ebosele e Kingsley Ehizibue».

