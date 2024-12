La Juve aggancia il Bologna al 92’ 

Juventus 2

Bologna 2

Juventus (4-2-3-1) : Perin, Danilo, Gatti (34' st Savona), Kalulu, Cambiaso (13' pt Rouhi), Locatelli (19' st Thuram), Fagioli (19' st Yildiz), Conceicao, Koopmeiners, Weah (34' st Mbangula), Vlahovic. In panchina Pinsoglio, Di Gregorio, Adzic, Owusu, Pugno, Pagnucco, Rizzo. All. Thiago Motta.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Holm (38' st Posch), Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Pobega (35' st Moro), Ndoye, Odgaard (15' st Fabbian), Dominguez (38' st Iling-Junior), Castro (35' st Dallinga). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Karlsson, Casale, Corazza, Ferguson, De Silvestri, Urbanski). All. Italiano.

Arbitro : Marchetti di Ostia.

Reti : nel pt 30' Ndoye, nel st 8' Pobega, 17' Koopmeiners, 47' Mbangula.

Torino. Il 2-2 dello Stadium tra Juventus e Bologna non fa felice nessuno: i bianconeri non sanno più vincere e pareggiano per la quarta volta di fila, i rossoblu sprecano il doppio vantaggio e si fanno riprendere al 92'.

Il Bologna passa al 30’: Holm trova il corridoio per Ndoye, lo svizzero esplode un destro imprendibile per Perin. All’8’ della ripresa il raddoppio emiliano: Beukema va in verticale, colpo di tacco per l'inserimento di Pobega e scavetto dell'ex Toro per battere Perin in uscita. La Juve reagisce e accorcia con la triangolazione Conceicao-Danilo-Koopmeiners con l'olandese al primo gol in bianconero. I cambi Thuram e Yildiz per Locatelli e Fagioli per una squadra a trazione offensiva, ma il vero jolly è Mbangula: al 92', servito da Vlahovic, trova il destro a giro che fa esplodere lo Stadium.

