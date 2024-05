La Juve a rapporto dalla dirigenza: «Un finale degno» 

Torino. Il giorno successivo alla bufera, la calma alla Continassa è apparente. L’esonero di Massimiliano Allegri ha lasciato la Juventus senza guida tecnica, così l’allenamento mattutino è stato guidato dagli unici due superstiti della gestione tecnica cancellata 24 ore fa dopo il caos dell’Olimpico: Simone Padoin e Francesco Magnanelli, collaboratori dell’ex tecnico. Una seduta surreale in vista del match di domani a Bologna contro la squadra-sorpresa della stagione, al momento terza assieme ai bianconeri, qualificata alla Champions dopo oltre 60 anni e con in panchina il prossimo (pare) condottiero della vecchia Signora, quel Thiago Motta scelto dalla dirigenza torinese per aprire un nuovo ciclo.

La decisione è presa, l’accordo sembra certo. Anche se ieri il brasiliano, che ha cominciato la carriera nelle giovanili del Psg, in conferenza stampa è stato cauto. «Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente», ha detto, «sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti». Prima è necessario pensare «alla prossima partita, come sempre, cercando di fare il nostro calcio e facendo divertire i nostri tifosi». Poi però è arrivata una conferma indiretta sull’imminente addio. «Momenti che non cancellerò mai a Bologna? Credo sarò più in grado di farlo a distanza, ma adesso per me diventa difficile perché come ho detto prima abbiamo ancora qualcosina da fare».

Intanto nella mattinata la Juventus prima di scendere in campo per l’allenamento ha ricevuto la visita del presidente Ferrero, dell’ad Scanavino e del direttore Giuntoli. I dirigenti hanno chiesto ai giocatori un finale all’altezza della storia bianconera: sono in programma i match contro i felsinei e poi contro il Monza. Partite sotto la guida in panchina di Paolo Montero, tecnico dell’Under 19 prestato alla prima squadra. Ieri l’uruguaiano era impegnato nella sfida di campionato contro il Frosinone ma non ha seguito la gara dal campo perché squalificato. Poi è tornato a Torino per cominciare a lavorare in vista della fine della Serie A. Mentre Allegri, che ha ricevuto attestati di stima dai giocatori (oltre che dall’ex presidente Andrea Agnelli), sarà già lontano. Nella sua Livorno.

