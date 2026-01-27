La Juve a Monaco cerca il colpo grosso 

Torino. Per una volta la Juve non avrà l’ossessione della vittoria. I bianconeri si presenteranno a Montecarlo (ore 21 SkySport) avendo già in tasca il pass per i playoff di Champions League, traguardo minimo stagionale. Entrare tra le prime otto è ancora una possibilità, anche se non dipende solo da un eventuale blitz nel Principato: la squadra di Spelletti inizia il turno al 15esimo posto con 12 punti mentre il Chelsea, ottavo, ne ha appena 13 ma vanno superate le sette squadre in mezzo, tra cui Inter e Atalanta.

In ogni caso l’allenatore pretende miglioramenti: «Non c’è situazione migliore della nostra, scenderemo in campo col Monaco senza la tensione del risultato e vedremo che livello riusciremo a esprimere con la testa libera», l’analisi del tecnico. La vigilia è stata segnata anche dalla polemica a distanza con Antonio Conte qualche giorno dopo il successo in campionato sul Napoli: dopo il 3-0 dello Stadium in conferenza stampa Spalletti aveva definito i partenopei come «ex campioni d'Italia», poi in zona mista si è corretto parlando «dei campioni d'Italia». Ma a Conte non è andata giù: «Abbiamo lo scudetto cucito sul petto, ci vuole rispetto», la sua replica, cui il collega ha ulteriormente ribattuto sostenendo pensasse «fosse intelligenza artificiale». L’avversaria di oggi si gioca tanto perché ha un solo punto di vantaggio sulla zona rossa dell’eliminazione e appena tre squadre alle proprie spalle: «Noi giochiamo per vincere perché è l’unico modo per provare ad aspirare a qualcosa di più», ha sostenuto Spalletti, «affronteremo una squadra forte, con alcune individualità importanti». Nella Juve è prevista più di una rotazione: «Abbiamo giocato domenica fa e torneremo in campo domenica, quindi cambieremo qualcosa in formazione. In difesa ci sarà Kalulu, a centrocampo Koopmeiners, in attacco Openda che ha qualità visibili ma sente un po’ troppo la pressione».

Tra Bremer e Gatti è prevista una staffetta nella retroguardia, anche Yildiz può rifiatare almeno per una parte di gara, poi si valuteranno i diffidati: Cabal, Cambiaso, Kelly e Locatelli. Il capitano appare come il prescelto per lasciare il posto a Koopmeiners per giocare insieme a Thuram. «Abbiamo preso tanta fiducia non solo con i risultati ma anche per le prestazioni», ha detto l’olandese, «e il mister ha un’idea di calcio unica: con lui guardiamo tanti video e ci rendiamo conto che possiamo ancora migliorare molto sotto tutti gli aspetti».

