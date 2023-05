La Juve a casa La festa  la fa il Siviglia 

Juventus (3-5-1-1) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (1' sts Milik), Fagioli (41' pt Paredes), Locatelli (41' st Miretti), Rabiot, Iling-Junior (41' st Kostic); Di Maria (19' st Chiesa); Kean (19' st Vlahovic). In panchina Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri. All. Allegri.

Siviglia (4-2-3-1) : Bounou; Navas (1' sts Gomez), Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos (25' st Lamela), Torres (17' st Suso, 13' sts Rekik), Gil (10' pts Montiel); En-Nesyri. In panchina Dmitrovic, Flores, Telles, Rafa Mir, Hormigo, Bueno. All. Mendilibar.

Siviglia 2 dts

Juventus 1

Arbitro : Makkelie (Olanda).

Reti : nel st 20' Vlahovic, 26' Suso; nel pts 5' Lamela.

Note : angoli 18-9 per il Siviglia. Recupero: 3', 2', 1', 4'. Espulsi: al 10' sts Acuna per doppia ammonizione. Ammoniti: Kean, Acuna, Danilo, Paredes, Suso, Montiel.

L’Europa resta un tabù per la Juventus, Allegri fallisce anche l'obiettivo Europa League: Vlahovic fa sognare, Suso e Lamela eliminano i bianconeri dopo i supplementari.

Il Sanchez-Pizjuan è una bolgia da quarantamila spettatori, l'arbitro Makkelie estrae il primo cartellino giallo già dopo 11 minuti e ammonisce Kean per un fallo in attacco. La Juve è subito pericolosa al 15', la testa di Gatti sul corner battuto da Fagioli trova una grande risposta di Bounou. Anche Szczesny è costretto al miracolo riuscendo a non far entrare il pallone sulla deviazione aerea di Ocampos. Il Siviglia comincia ad alzare i ritmi ma è ancora la Juve ad andare vicina al colpo grosso con Kean, diagonale e palo esterno. A fine primo tempo Fagioli ha la peggio nel violento scontro con Gudelj ed esce in barella (si teme la frattura della clavicola), entra Paredes e Locatelli va a fare la mezzala.

La ripresa

I bianconeri cominciano bene anche nella ripresa, Rabiot e Bremer sfiorano il palo con i loro tentativi. All'ora di gioco Mendilibar lancia Suso, Allegri risponde con Chiesa e Vlahovic al posto di Kean e Di Maria. E il serbo, appena entrato, va subito in gol superando Bounou per l'1-0. Dalla panchina del Siviglia si alza anche Lamela, il pareggio quasi immediato porta la firma di Suso con un gran mancino da fuori area dopo un errore di Chiesa. La Juve sembra averne di più con Vlahovic e Chiesa che mettono paura a Bounou, ma Lamela si inserisce con i tempi giusti e fa 2-1 al 94'. Allegri si gioca la carta Milik per gli ultimi 15', Acuna viene espulso (perdita di tempo), gli assalti nel finale non mettono paura a Bounou, la Juve è fuori dall'Europa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

