La Joya ai saluti: Dybala fa rotta verso la Turchia 

Il mercato di riparazione è alle porte e in pieno periodo natalizio i tifosi sperano in colpi a sorpresa. Il calciomercato d’inverno si apre ufficialmente il 2 gennaio ma le operazioni sono in corso già da un po’. Il nome principale è quello di Dybala, che dopo aver resistito in estate alle sirene arabe ora è considerato una delle cause della crisi giallorossa ed è dato tra i partenti a gennaio, direzione Turchia. Con l’agente dell’argentino tratta il Galatasaray, che cerca un sostituto dell’infortunato Icardi ed è pronto a mettere sul piatto 10 milioni di euro all’anno, stipendio che ricalca quello di Osimhen.

Attivo anche il Napoli, cui visto l’infortunio di Buongiorno (resterà fermo oltre un mese) serve un difensore. In cima alla lista dei desideri c’è Danilo, piace anche il polacco Kiwior ma i primi approcci con l’Arsenal non hanno generato ottimismo. Ci sono anche l’ex laziale Luiz Felipe, svincolato dall’Al-Ittihad, e il centrale Bijol dell’Udinese, valutato circa 20 milioni e nel mirino anche di Inter e Juventus. Il Milan si appresta a blindare Maignan, Reijnders e Pulisic: l’accordo con i tre è praticamente fatto, mancano gli ultimi dettagli. Si lavora anche al rinnovo di Hernandez, uno dei giocatori più chiacchierati di questo inizio di stagione dei rossoneri.

Sirene inglesi per Carnesecchi, portiere dell’Atalanta capolista che sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal. Il Monza sta insistendo con Chelsea per prendere Casadei, per il quale gli inglesi chiedono 20 milioni. La Fiorentina è sulle tracce del centrocampista Frendrup del Genoa. In Spagna il Real Betis sarebbe interessato ad Arthur, il centrocampista brasiliano della Juventus che non rientra nei piani di Thiago Motta. Il Torino cerca Simeone del Napoli per l’attacco.

