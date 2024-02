La Jasnagora vince di nuovo 

La Jasnagora torna a vincere in Serie B. Al PalaConi la squadra di Cocco conquista un successo importante nella lotta playoff del girone E con un convincente 6-0 sullo United Pomezia. Protagonista Piaz, autore di un poker. Le sue prime due reti servono a chiudere il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa gli ospiti cercano la rimonta col portiere di movimento, ma vengono puniti dai cagliaritani che allungano con Ruggiu e Ruzzu, oltre agli altri due gol di Piaz.

Sempre nel girone E, vittoria interna per l’Elmas, che trova tre punti fondamentali per accorciare sulla zona playout. I gialloneri battono 5-2 il Club Sport Roma secondo in classifica grazie alla doppietta di Boi e i centri di Normanno, Valdes e Scano. Nel girone A, sorride il Sardinia Futsal con il 5-1 casalingo sul Domus Bresso. Le doppiette di Lintas e Fratini, oltre al solito gol di Bringas, regalano ai cagliaritani una vittoria che serve ad allontanarsi dalla zona retrocessione e ad avvicinarsi a quella playoff.

Nel girone B, il Monastir impatta sul 4-4 nello scontro diretto esterno contro il Manzano. In gol Marongiu, Filippo e Matteo Trombino, oltre ad un'autorete dei padroni di casa. Nel girone A, secondo pareggio consecutivo per il C’è Chi Ciak, che conquista un ottimo punto sul campo del Futsal Fucsia Nizza. A segno Setti e Meloni per il 2-2 esterno che permette alla formazione di Serramanna di tornare in terz’ultima posizione, sorpassando la Futsal Alghero. La squadra di Monti è stata infatti battuta 4-3 in casa dal Real Five Rho, nonostante l'iniziale vantaggio algherese. Non è bastata la doppietta di Fiori e il gol di Idili per conquistare punti.

Perdono anche le altre due sarde del girone E. In casa contro il Mirafin, il Domus Chia si arrende per 2-0. In trasferta contro l'Altetico Grande Impero, il Città di Cagliari è stato sconfitto 6-2.(ro. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA