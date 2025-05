La Jasnagora insegue la finale playoff 

La Jasnagora ci crede. Il pareggio, 2 a 2 al PalaConi contro il Futsal Bissuola, nell’andata delle semifinali playoff di serie B, lascia il discorso finale tutto aperto. Sabato, alle 15 in trasferta, sarà una “battaglia” sportiva. «Proveremo a vincere e per farlo servirà la partita perfetta», sottolinea l’allenatore Chicco Cocco.

L’andata (a segno per la Jasna Ruggiu e Ruzzu) ha permesso di capire il valore degli avversari. «Una squadra forte e organizzata, con una rosa importante e lunga», evidenzia Cocco. «Inoltre sono forti fisicamente. Noi dobbiamo essere più incisivi sulle palle inattive e sfruttare le ripartenze, cercando di essere più cattivi nelle situazioni d’attacco». Nella Jasnagora mancheranno Cossu e Lintas e Farina: «Daremo il massimo come stiamo facendo dall’inizio di questa stagione», prosegue l’allenatore dei cagliaritani. «Il bilancio per ora è più che positivo, perché siamo arrivati ben oltre le nostre più rosee aspettative».

La conquista dei playoff e il primo turno superato (eliminando il Cardano) sono stati due traguardi importanti: «Avevamo una rosa un po’ corta per poter sperare di arrivare a questo punto», ammette Cocco. «Dunque per noi è una grande festa essere arrivati a giocarci la possibilità di conquistare la finale. Siamo contenti e ci godiamo il momento. E la finalissima sarebbe la ciliegina sulla torta. Ci giocheremo le nostre carte con tutte le forze. E comunque, questa resterà una stagione spettacolare». (m. v.)

