la jasnagora fa festa: va ai playoff 

Una vittoria che vale i playoff. La Jasnagora festeggia la qualificazione agli spareggi promozione con due giornate d’anticipo grazie al successo per 6-4 sul Real Five Rho nella ventesima giornata di Serie B. La squadra allenata da Cocco si è imposta al PalaConi nello scontro diretto. Decisive le doppiette di Atzeni e Piaz e i gol di Alessio Lintas e Ruzzu per il risultato che regala ai rossoblù il momentaneo secondo posto in classifica nel girone A. Irraggiungibile la capolista Real Sesto, che ha festeggiato sabato la promozione aritmetica in A2, ma comunque vadano le prossime due giornate la Jasna giocherà i playoff al termine della regular season.

Pari Elmas

È stata l’unica vittoria del sabato di Serie B delle formazioni sarde. Nel girone E sorride l’Elmas, che strappa un pari importante in casa contro il Cures. Al palazzetto “Roberto Melis” i gialloneri di Mario Mura impattano 2-2 contro i laziali grazie ai gol di Cogotti e Casu. Il punto conquistato permette all’Elmas di uscire dalla zona playout e guadagnare una lunghezza di vantaggio sulla San Sebastiano Ussana terzultima, che sabato osservava il turno di riposo. Tuttavia i gialloneri hanno una gara in più rispetto alle altre dirette concorrenti per la salvezza, dovendo riposare nell’ultima giornata di campionato.

Tonfo

Sempre nel girone E il Quartu incassa una pesante sconfitta nella trasferta contro il Club Sport Roma ultimo in classifica per 10-3. Al Palasport di Guidonia Montecelio i biancorossi riescono a rispondere subito con Sanna all’iniziale vantaggio laziale. Il primo tempo termina però sul 5-1 per il Club Sport Roma. Nel secondo tempo il Quartu sceglie di rischiare subito la carta del portiere di movimento, che porta al 5-2 di Sanna. Dopo il sesto centro dei padroni di casa, Murroni accorcia ancora sul 6-3 ma non basta per la rimonta della formazione di Diana. I romani dilagano e chiudono il match sul 10-3.

Nonostante la sconfitta, il Quartu resta in piena corsa per la qualificazione ai playoff con il quarto posto in classifica. Sarà decisiva l’ultima giornata di campionato contro lo United Pomezia in programma il 5 aprile al PalaBeethoven. Nel frattempo in mezzo ci sono la pausa del campionato per la Coppa Italia del prossimo weekend e il turno di riposo per i biancorossi.

Doppio ko

Nel girone A il Monastir perde 5-4 in trasferta a Torino contro il Sermig. La squadra di Barbarossa chiude avanti il primo tempo per 2-1 grazie alla doppietta di Marras. In avvio di ripresa i piemontesi ribaltano il punteggio e allungano sul 4-2. La rete di Marongiu riapre il match, anche se poi il quinto gol del Sermig risulterà essere quello decisivo. Non basta il 5-4 di Cucca, segnato col portiere di movimento, per evitare la sconfitta dei biancoblù. Sempre nel girone A l’Alghero cade per 6-2 a Burago di Molgora sul campo del Domus Bresso. Per i giallorossi in evidenza Capovani, autore di una doppietta e del gol del momentaneo 1-1 a fine primo tempo. Nella ripresa il Domus Bresso torna avanti e condanna l’Alghero alla sconfitta.

L’attesa

In Serie A2 Élite non ha giocato la Leonardo, che disputerà la gara esterna contro il Lecco questo sabato alle 20. I risultati delle rivali non hanno sorriso agli arancioneri, che dopo le vittorie di Olimpia Verona e Saints Milano sono momentaneamente ultimi in classifica anche se con una gara in meno.

