La Jasnagora continua la corsa playoff Quartu stop, in due si salvano nei playout 

Jasnagora avanti nei playoff, Quartu eliminato, Monastir e San Sebastiano Ussana salve ai playout. Sono i verdetti del sabato per le sarde di Serie B. In C1 sorride il Villaspeciosa, che vince la finale regionale dei playoff.

Un ritorno da dieci e lode per la Jasnagora, che resta in piena corsa negli spareggi promozione di Serie B. Al PalaConi, la squadra di Cocco si è imposta per 10-4 sul Real Five Rho, dopo il 5-5 dell’andata. I cagliaritani chiudono avanti il primo tempo sul 4-2 grazie alla tripletta di Ruggiu e il gol di Alessio Lintas. Nella ripresa sale in cattedra Alan, autore di una doppietta in un minuto. Gli ospiti provano a rientrare con il portiere di movimento, ma alla fine Ruggiu, con altre due reti, ancora Alan e Piaz, completano il tabellino per il 10-4 finale. Al prossimo turno la Jasna sfiderà il Cardano ‘91 (domenica l’andata in Lombardia) per continuare a sognare la promozione in A2.

Quartu eliminato

Termina nel Lazio il cammino nei playoff del Quartu. I biancorossi sono stati battuti per 3-1 ai tempi supplementari. Dopo il 4-3 dell’andata, Cau aveva siglato il vantaggio anche nel ritorno. Il Cures però risponde e ribalta il punteggio sul 2-1. Nell’extra-time non basta il portiere di movimento al Quartu, con i padroni di casa che chiudono i conti sul 3-1.

I playout

Nel playout salvezza, il Monastir vince 3-2 la gara di ritorno dopo il 4-3 dell’andata. La partita non era iniziata bene per i biancoblù di Barbarossa, sotto 2-0 tra fine primo tempo e inizio ripresa. Ci pensa Bringas a rimettere le cose a posto, mentre Cucca sigla il 2-2. Nel finale, durante l’assalto ligure, è ancora Bringas a siglare a porta vuota il definitivo 3-2 che permette al Monastir di blindare la permanenza in B. Festeggia la salvezza anche la San Sebastiano Ussana. A Roma basta il pari per 4-4, dopo il 4-0 dell’andata, per evitare la retrocessione agli spareggi. Decisiva la doppietta di Loddo e i gol di Saddi e Mura.

Festa a Villaspeciosa

Nella finale regionale dei playoff di C1, è il Villaspeciosa a trionfare davanti al proprio pubblico. La doppietta di Atenzi e il gol di Garrido firmano il 3-2 sul C’è Chi Ciak Serramanna, consentendo ai biancorossi di accedere alla fase nazionale per conquistare la Serie B. (r.c.)

