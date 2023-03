La Jasnagora conquista il derby col Santu Predu 

Mercoledì la Mediterranea tornerà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia proprio contro il Pero.

Il derby di Serie A2 femminile va alla Jasnagora. Nell’anticipo giocato giovedì la squadra allenata da Argento ha battuto 3-0 il Santu Predu. Gara combattuta a Sestu, con le cagliaritane che sbloccano il match grazie a Marques. Nella ripresa raddoppia il portiere Radu, mentre sulla sirena è Saraniti a segnare il definitivo 3-0.

Nell’anticipo di sabato la Mediterranea ha invece vinto 4-0 in casa contro il Corticella.

Decisiva la doppietta di Fanti e i gol di Spiga e Mendes per il successo che porta le cagliaritane al secondo posto, a soli due punti di distanza dalla capolista Pero.

Mercoledì la Mediterranea tornerà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia proprio contro il Pero.

Sconfitte

Il Cus Cagliari ha perso 2-1 in casa contro la San Marino Academy, nonostante l’iniziale vantaggio di Garau. Sconfitta interna anche per lo Shardana Futsal, battuto 6-2 dal Sabina Lazio. Alle oristanesi non sono bastati i centri di Mattana e Deriu. Non hanno giocato Arzachena e Athena Sassari, che osservavano il turno di riposo. Le sassaresi da calendario avrebbero dovuto affrontare La Coccinella, ma la formazione romana si è ritirata dal campionato.

