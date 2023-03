La “guru” del benessere sessuale 

C’è chi chiede se sia normale avere fantasie sessuali “fuori” dalla coppia. Chi vuole sapere se soffre di eiaculazione precoce o se il porno faccia male. Chi non sa come vincere l’ansia da prestazione o ha paura di non essere abbastanza “bravo” per soddisfare il partner. Maschi terribilmente ossessionati dalle dimensioni o dalla qualità delle proprie prestazioni. Uomini, soprattutto. Non più giovanissimi, ma trentenni, quarantenni e cinquantenni. Ecco come vivono la sessualità gli uomini cagliaritani. Ai loro dubbi, paure e fragilità prova a rispondere Michela Pia, giovane psicologa cagliaritana, vera e propria guru della sessualità sui social grazie a una pagina Instagram che ha decine di migliaia di follower. Il progetto si chiama “cose.psico” e in pochi mesi (quattro) è diventato uno dei profili più frequentati in tema di benessere sessuale. «Premetto che non sono ancora una consulente ma una supporter del benessere psico-sessuale e cerco di accompagnare le persone verso un approccio positivo al sesso», dice.

Come nasce

Ventiquattro anni, tesi di laurea sull’educazione sessuale a scuola per la triennale e sul benessere sessuale in adolescenza per la magistrale (oggi Master in educazione e consulenza sessuale), è dal cellulare che la dottoressa Pia («anche dieci ore al giorno») dispensa consigli, chiarisce dubbi e sfata miti sul sesso. Combattendo una disinformazione che, confessa, quando ha cominciato quest’avventura era sicura fosse ancora così diffusa. «Inevitabile che sia così», dice, «perché l’istruzione non garantisce educazione sessuale. Quello che molte persone sanno sul sesso e la sessualità lo apprendono da interne e nelle chiacchiere con gli amici».

Dubbi, paure e falsi miti

Ma quali sono le domande più frequenti? «Quelle legate all’ansia da prestazione, alle difficoltà sessuali all’interno della coppia», spiega. «Ma ci sono stati cinquantenni che mi hanno domandato se fosse giusto o sbagliato guardare film porno», aggiunge. E lei cosa ha risposto? «Che un buon uso può aiutare a liberare la fantasia, l’inconscio». Un uso sbagliato, invece, crea modelli irraggiungibili e aspettative distorte. Sarà per questo che molti follower sembrano nutrire convinzioni errate anche su aspetti di base. «Magari sanno tutto sui sex toys, soprattutto dopo la pandemia che li ha completamente sdoganati – e non è un male –, ma in generale c’è tantissima disinformazione», spiega. «Su temi di educazione sessuale “basic” mi limito a rispondere sul social. Per quelli più approfonditi,invece, propongo una conversazione in videochiamata. Che, però», avverte, «non è una terapia. Che è tutta un’altra cosa».