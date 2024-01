«La guida spetta a noi sardisti, ora basta con le provocazioni»  

«Non c’è ancora un candidato ufficiale condiviso: il tavolo del centrodestra è stato convocato in maniera irrituale e gestito male». Antonio Moro prova a far saltare il banco e insiste sulla conferma di Christian Solinas alla guida del centrodestra: «Se si vuole cambiare deve esserci una valutazione politica, che al momento non è stata fatta, anche perché gli interlocutori non sono quelli giusti: si deve ripartire dall’alleanza civica e sardista che abbiamo sempre conosciuto», dice l’assessore ai Trasporti e presidente del Partito sardo d’Azione.

Sintetizziamo: o Solinas o morte.

«La guida della coalizione ora è in capo ai sardisti, altrimenti stiamo parlando di un altro progetto e dunque decideremo di conseguenza».

Cosa non le piace dell’alleanza che ha indicato, anche se non all’unanimità, la candidatura di Paolo Truzzu?

«È un tavolo truccato. Devono decidere i partiti e non i consiglieri regionali: a queste riunioni sta partecipando chi rappresenta se stesso o poco più».

A chi si riferisce?

«Penso ad Antonello Peru: è stato eletto con Forza Italia e ora è passato al Grande centro, che strada facendo ha perso Azione. E a Giovanni Satta, che rappresenta altri due ex esponenti del Psd’Az come Franco Mula e Stefano Schirru: è credibile che loro possano esprimersi sulla candidatura di Solinas?».

Anche il governatore si è presentato al tavolo convocato da FdI col sostegno di due liste che nel 2019 non esistevano.

«Non ci è restato che sfruttare gli stessi strumenti usati dagli altri».

È solo una questione di metodo o è il nome di Truzzu che non vi va bene?

«La Sardegna ha bisogno di tutto fuorché essere governata dal sindaco di Cagliari».

Ma la sua candidatura, anche se non condivisa all’unanimità, è stata indicata da buona parte delle forze di centrodestra.

«Ripeto: quel tavolo è stato convocato in maniera irrituale. Ci aspettiamo che si ritorni a parlare di politica e cessino le provocazioni. Così si rischia di intossicare la legislatura nascente con i veleni di quella ormai al termine».

Lei chi convocherebbe?

«Il centrodestra civico e sardista, come lo abbiamo sempre conosciuto: Psd’Az, Lega, FdI, Forza Italia, Riformatori, Udc e Sardegna 20venti, se esiste ancora. Con queste forze poi deciderei se e come allargare il perimetro della coalizione».

Se la frattura non si ricompone vi presenterete al voto da soli?

«Noi stiamo lavorando per mantenere l’unità nel centrodestra».

Tra una settimana bisogna presentare i simboli. State preparando una lista unica con la Lega?

«Al momento mi sembra che prevalga un’altra impostazione: ciascuno dovrebbe avere le proprie liste».

È vero che ci sono stati vostri contatti con Soru?

«Se prevarranno le spinte di rottura della coalizione di centrodestra, il Psd’Az saprà scegliere la strada più efficace per garantire un governo alla Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA