La guida interattiva del Parco: prenotazioni e consigli social 

La gestione della posidonia spiaggiata in esubero e la nuova app per migliorare l’esperienza dei visitatori del Parco di Porto Conte. Il Comune di Alghero, al G20s di Arzachena, il summit delle spiagge italiane, ha illustrato due dei suoi progetti più riusciti. Andrea Montis, assessore all’Ambiente ha esposto una dettagliata relazione sul recupero della sabbia intrappolata nel fogliame che invade il bagnasciuga ogni inizio stagione. «Ha riscosso grande interesse da parte di tutti i partecipanti, soprattutto da parte di quei Comuni che ancora non sono riusciti a inquadrare al meglio le modalità di gestione della problematica», ha riferito Montis.

Durante il focus sulle smart destinations e l'innovazione tecnologica, inoltre, l’assessore al Turismo Alessandro Cocco ha spiegato come funziona la nuova app messa in campo dal Parco regionale di Porto Conte che consente di raccogliere dati sul comportamento dei visitatori. Si chiama “Tellingstones – pietre che raccontano” ed è stata creata dalla start up Espereal Technologies. Non solo una piattaforma dove prenotare biglietti per musei e altri siti, scoprire itinerari e strutture ricettive intorno all’area protetta, ma anche una sorta di guida-diario con i consigli di blogger e storyteller che hanno voluto lasciare il loro racconto ispirato da un particolare luogo. Il turista che si troverà all’interno di una determinata area potrà, così, ricevere delle notifiche con i contenuti postati da altri visitatori che sono stati lì prima di lui.

