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Iglesias.
04 settembre 2026 alle 00:44

La guida di Slow Food premia la Birroteca: «Locale eccellente» 

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Un importante riconoscimento nazionale premia il ristopub “Birroteca” di Iglesias. Il locale è stato inserito nella Guida alle birre d’Italia 2027 di Slow Food Editore con la menzione speciale di “Locale eccellente”, un riconoscimento riservato a una selezionata cerchia di locali in tutta Italia.

Sono infatti appena 126 i locali italiani che hanno ottenuto questa menzione, assegnata sulla base della qualità e della varietà della proposta birraria, ma anche dell’attenzione riservata al servizio e all’accoglienza dei clienti. «Ogni anno Slow Food realizza la Guida alle Birre d’Italia, una pubblicazione che esiste ormai da una decina di anni e che recensisce i birrifici – spiega Mattia Orlandini, titolare della Birroteca –. Da quattro anni vengono recensiti anche i locali che lavorano con la birra artigianale, tra cui noi. Da quando è stata introdotta questa sezione, siamo entrati nella guida e quest’anno abbiamo ricevuto la menzione “Locale eccellente”».

Un riconoscimento che premia non soltanto una carta delle birre particolarmente curata, ma un modo complessivo di vivere e proporre la birra artigianale, fatto di ricerca, competenza e rapporto con il cliente.

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