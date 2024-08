«La guerra santa contro le discariche» 

Il sequestro di diciassette auto, abbandonate in un terreno privato nella periferia del paese, è l’ultimo intervento messo a segno dagli agenti della polizia locale di Uta, che hanno fatto della tutela dell’ambiente la loro missione.

L’ufficio di piazza S’Olivariu, composto da cinque agenti e diretto da Monica Loi, comandante della polizia locale da poco più di un anno, ha già conseguito dei risultati importanti nella lotta contro gli incivili. «Le auto, rifiuti pericolosi per via delle sostanze che possono rilasciare nel terreno, si trovavano da tempo in un terreno nella periferia del paese - spiega la comandante - Dopo esser risaliti al responsabile, che abbiamo deferito all’autorità giudiziaria, siamo intervenuti per la rimozione e demolizione dei mezzi».

Il drone

Per il responsabile del reato, passato di recente da amministrativo a penale, la faccenda si fa seria. La battaglia della polizia locale, purtroppo, è giocata ad armi impari: «Servirebbe molto più personale attivo con un quantità maggiore di attrezzature tecnologiche, siamo troppo pochi per controllare il vasto territorio - afferma Loi - Due di noi stanno conseguendo il patentino per l’utilizzo del drone, che potrebbe aiutarci per monitorare le campagne». I Comuni devono affrontare spesso delle spese elevate per far fronte all’emergenza rifiuti, che si configurano come costi fuori bilancio e non programmabili. Come in un caso precedente, quando gli agenti avevano rilevato un’area interessata da una grande discarica di prodotti derivanti da lavorazione agricola, per lo più cassette di plastica e legno. La zona, vicinissima al centro abitato, era finita per ben quattro volte nel mirino dei piromani. Dopo aver sollecitato più volte la rimozione della spazzatura, gli agenti sono dovuti intervenire, ponendo sotto sequestro l’area.

I sequestri

«Il terreno, purtroppo, si trova ancora nelle stesse condizioni, ma stiamo procedendo con l’autorità giudiziaria - spiega la comandante - L’ultima fase dovrebbe essere la rimozione e pulitura a carico del Comune, con diritto di rivalsa sul proprietario».

L’attività d’indagine si svolge soprattutto nella ricerca d’indizi tra i cumuli di spazzatura: «Non sempre riusciamo a trovare elementi per individuare i responsabili, nelle discariche composte da materiali provenienti dall’attività edilizia è quasi impossibile - aggiunge Loi - Sono diversi anche i casi di auto abbandonate e bruciate, alcune rubate, altre incidentate e senza assicurazione, altre ancora finite sotto sequestro amministrativo».

Tra le zone sorvegliate Macchiareddu, il rio Cixerri e le campagne al confine con Assemini e la zona di Santa Lucia. Un’area enorme, ma la comandante non si arrende: «A settembre inizieremo con gli incontri nelle scuole, educare le nuove generazioni è una delle soluzioni».

