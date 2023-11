«La guerra ruba il futuro ai bimbi» 

Sono 400 milioni i bambini nel mondo, uno su cinque, che vivono o sono fuggiti da zone di guerra e che sono stati uccisi o feriti o hanno subito violenze sessuali. Il dato diffuso dalla direttrice generale dell'Unicef, Chaterine Russel, in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, e reso più attuale dalla guerra in Ucraina e a Gaza. E si inserisce ini appelli lanciati ieri, tra cui quelli del Papa e del presidente Mattarella. E anche dalla Garante nazionale per l'Infanzia, che solleva problemi che sollecitano la politica a intervenire: dalla violenza ai bambini ad opera degli educatori alla violenza di genere tra gli adolescenti, che richiede specifici apprendimenti nella scuola.

«Quanti bambini - ha sottolineato papa Francesco - sono privati del diritto fondamentale alla vita e all'integrità fisica e mentale, a causa dei conflitti? Quanti bambini sono costretti a partecipare o assistere ai combattimenti e a portarne le cicatrici? Nessuna guerra vale le lacrime dei bambini». Analoga la riflessione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Le bambine e i bambini hanno diritto a pari opportunità nella vita, hanno diritto di essere ascoltati, accettati e di vivere la loro età. Hanno diritto alla pace. Riconoscere in concreto e promuovere questi diritti, vuol dire offrire a tutti noi la speranza di un futuro migliore».

Anche i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno incentrato i loro messaggi sul dramma dei minori che vivono l'orrore della guerra. Ma c'è anche un "fronte interno", cioè passi che l'Italia deve compiere per la tutela di bambini e adolescenti: «L'impegno profuso, stimolato anche dalla sottoscrizione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - ha detto Mattarella -, non è stato sin qui sufficiente: troppo alto il divario esistente tra esigenze e risultati. L'impegno richiesto per una tutela effettiva dei diritti dei fanciulli è ben lungi dall'essersi esaurito». Basti pensare al fenomeno dell'abbandono scolastico in diverse zone del Paese o nelle periferie delle metropoli. L'Autorità garante per l'infanzia, Garla Garlatti, ha acceso i riflettori su abusi e violenze proponendo l'obbligo di presentare il certificato del casellario per chiunque lavori a contatto con i minori, non solo nel mondo della scuola o dello sport, ma anche «per chi fa volontariato» negli oratori o nei campi estivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA