La guerra possibile: Cagliari bombardata da sei missili russi 

Una simulazione al computer, con dozzine di droni e missili su Cagliari, una disfatta per la nostra contraerea. Con tanto di esplosioni letali nella Città del sole – già medaglia d’oro per i bombardamenti durante la seconda guerra mondiale – sfigurata dall’esplosione di sei missili balistici. È il risultato della fase virtuale dell’esercitazione “Joint Stars”, condotta due settimane fa e anticipata dal quotidiano la Repubblica . Va detto subito che non mancano le polemiche, soprattutto sui social: «Possibile che questo buco della contraerea si sia registrato proprio in Sardegna?». Mistero.

I riscontri

I simulatori, tuttavia, non dicono se il capoluogo regionale sia andato distrutto e – forse per non terrorizzare oltre, come se non bastassero le notizie in arrivo da Kiev – quante vittime civili un’operazione del genere possa causare. Che l’Europa (e quindi l’Italia) avesse dei buchi sullo scudo aereo era risaputo. Solo che nel Mediterraneo, e in Sardegna in particolare, visto che siamo l’Isola più militarizzata del Continente, la contraerea c’è ed è il meglio che oggi possa essere schierato dal nostro apparato bellico. Per capire meglio, al netto delle simulazioni: davanti a un attacco come quello sferrato da Mosca contro l’Ucraina, pochi Paesi sarebbero in grado di restare in piedi. «Se l’Italia venisse attaccata domani, sarebbe in grado di difendersi?», osservava qualche tempo fa il ministro della Difesa Guido Crosetto. «Se la risposta è no , allora bisogna agire. Non possiamo più rimandare il rafforzamento della nostra difesa».

Missili

Nell’attacco simulato della Russia su Cagliari sarebbero stati utilizzati dei missili balistici, quindi i cruise. Un’offensiva che non sarebbe intercettata nonostante lo spiegamento a terra del cacciatorpediniere Doria e la batteria terra-aria Samp-T. Niente da fare: nella simulazione bellica sei missili hanno sfondato la barriera di difesa e sono esplosi nella città. Se c’era un metodo per spiegare che cosa succederebbe nel caso di un attacco così violento, basta questo per creare un livello di timore abbastanza rilevante. In Sardegna, del resto, sono già in corso diverse esercitazioni militari. Senza contare, poi, l’andirivieni di navi militari in porto, che non si vedevano così in gran numero dai tempi delle minacce di Gheddafi all’Italia. I generali dell’Esercito e dell’Aeronautica si sbracciano per far capire che un’offensiva russa sulla Sardegna non sarebbe intercettata in tempo per evitare disastri.

Le richieste

«Bisogna potenziare la difesa», fanno notare con enfasi i nostri militari, come sussurrava qualche tempo fa il ministro Crosetto. Accreditando la tesi secondo cui la pace non sarà più stabile come ci eravamo abituati: «Abbiamo bisogno di una difesa aerea multistrato che possa agire a quote basse, medie e a lunga distanza. Questa è la priorità». Senza considerare che l’economia bellica russa è molto più veloce e sburocratizzata di quella europea. Proprio con la benedizione comunitaria e della Nato, starebbe per nascere un consorzio europeo in grado di produrre il missile Aster 30, un vero portento a servizio della contraerea. Ma sorge spontanea una domanda: com’è che questa simulazione dipinge Cagliari (e non Roma, Berlino, Parigi e Londra o basi militari di maggiore appeal ) tra gli obiettivi degli attacchi russi. E perché questa corsa al riarmo dovrebbe avere uno scatto dopo la simulazione al computer di un bombardamento sulla Sardegna?

Il legame

Anche se la guerra è guerra, c’è chi ricorda il legame di Vladimir Putin con la nostra terra, accresciuta dalle sue frequenti visite a Villa Certosa ospite dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Forse anche lui starà simulando un sorriso davanti a certe indiscrezioni.

