La guerra nascosta: avvelenata la moglie del capo degli 007 di Kiev 

Kiev. Mosca prova a colpire al cuore uno dei suoi più acerrimi nemici, il capo dell’intelligence militare ucraino Kirilo Budanov, e avvelena la moglie Marianna Budanova, intossicata pare «con metalli pesanti» e ricoverata in ospedale. «Queste sostanze non vengono utilizzate in alcun modo nella vita quotidiana e negli affari militari» e «la loro presenza può indicare un tentativo intenzionale di avvelenare una persona specifica», hanno subito denunciato dal ministero della Difesa ucraino. Più tardi è arrivata la conferma del portavoce dei servizi segreti militari Gur, Andrii Yusov, secondo cui anche alcuni funzionari dell’intelligence sono stati avvelenati. «L'ipotesi principale» è ovviamente che dietro ci sia la Russia, che non è nuova a tentativi - sventati e riusciti - di fare fuori i propri avversari in tutto il mondo utilizzando armi invisibili.

Budanova, secondo le fonti ucraine, è stata «molto probabilmente avvelenata con il cibo», ma «sta già meglio» e comunque non sarebbe in pericolo di vita. Nessun dettaglio su come queste sostanze possano aver raggiunto la trentenne, che vive col marito Kirilo «nel suo ufficio 24 ore su 24, 7 giorni su 7» per stessa ammissione del capo dell’intelligence, che sostiene di essere sopravvissuto a «più di 10» tentativi di omicidio nel corso della sua carriera, ma non ha mostrato alcun segno di avvelenamento in questa occasione. Budanov è tra le figure più odiate dai vertici di Mosca, che accusano il servizio di intelligence ucraino di essere responsabile di numerosi episodi di sabotaggio - come le esplosioni dell’ottobre 2022 sul ponte di Crimea - e di omicidi come quelli di Darya Dugina, figlia dell’ideologo russo Alexander Dugin, e del blogger pro-Russia Vladlen Tatarsky.

