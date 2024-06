La guerra e i bimbi, Israele nella black list 

Tel Aviv. L’Onu mette Israele nella black list di Paesi e gruppi armati che ritiene abbiano commesso gravi violazioni contro i bambini nelle aree di guerra. Una decisione del segretario generale del Palazzo di Vetro Antonio Guterres - denunciata dall’ambasciatore dello Stato ebraico Gilad Erdan - che ha scatenato l’ira della leadership israeliana, a cominciare dal premier Benyamin Netanyahu. La lista nera comprende per la prima volta sia Israele, con l’Idf, sia Hamas e la Jihad islamica: il rapporto dell’Onu sarà pubblicato ufficialmente a fine giugno. Fatto sta, hanno sottolineato i media, che un Paese democratico come Israele si trova in compagnia, a causa della guerra a Gaza, di Russia, Isis, al-Qaeda, Boko Haram, Afghanistan, Iraq, Myanmar, Somalia, Yemen e Siria.

Nei precedenti rapporti dell’Onu erano stati inclusi capitoli che riguardavano il conflitto con i palestinesi con accuse a Israele di gravi violazioni dei diritti dei bambini. Ma mai prima d’ora lo Stato ebraico era stato inserito nell’annesso finale del rapporto. È la vera e propria lista nera, la cui elencazione spetta al segretario generale dell’Onu. «Le Nazioni Unite - ha denunciato Netanyahu - si sono messe nella lista nera della storia unendosi ai sostenitori degli assassini di Hamas». «L’Idf - ha continuato il premier - è l’esercito più morale del mondo».

Anche il leader centrista e ministro del Gabinetto di guerra Benny Gantz ha parlato «di un nuovo minimo storico» nell’antisemitismo da parte delle Nazioni Unite: «Mentre Israele conduce la guerra più giusta della sua storia contro mostri che hanno massacrato, violentato e rapito neonati, donne e bambini in nome di un’ideologia omicida, l’Onu - ha accusato - traccia spudoratamente false equivalenze tra Israele e Isis». Il ministro degli Esteri Israel Katz ha invece bollato la decisione come «un atto cialtronesco da parte di Guterres. E intanto potrebbe aprirsi una crisi di governo a Gerusalemme. Oggi scade infatti l’ultimatum che Gantz ha posto lo scorso 18 maggio a Netanyahu intimandogli di cambiare strategia nella guerra a Gaza, a partire dal futuro governo della Striscia, pena l’uscita dall’esecutivo di emergenza nazionale.

