La guerra di Briatore per le ville extra lusso davanti al Pevero 

Flavio non molla, quelle volumetrie nella lottizzazione davanti al Pevero le vuole a tutti i costi. E così la battaglia legale tra la società Sardegna Due srl e il Comune di Arzachena approda al Consiglio di Stato. La società di Flavio Briatore ritiene di poter costruire due ville extra lusso nella lottizzazione convenzionata “GOLF-1”. Il Comune di Arzachena dal dicembre del 2021 dice no. Il fondatore del Billionaire ha affidato ad un pool di legali il compito di predisporre una strategia per ribaltare le decisioni dell’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena e del Tar della Sardegna. In primo grado, infatti, i giudici amministrativi hanno dato ragione all’avvocato Stefano Forgiarini, avvocato del Comune della Costa Smeralda e l’iter concessorio resta congelato. La Sardegna Due Srl è stata costituita, insieme ad altre società immobiliari, per interventi nel golfo del Pevero, su una lottizzazione regolarmente approvata (“Golf 1” convenzionata nel 1975 ). Il piano di Briatore prevede la realizzazione di residenze di altissimo pregio con piscina. In realtà, almeno sulla carta, la lottizzazione è a posto, altri hanno ottenuto i permessi che Flavio Briatore chiede. Ma per la Sardegna Due il 3 dicembre 2021 è arrivato lo stop.

Addio a Porto Cervo

Il rapporto tra Briatore e la Costa Smeralda non sembra più quello di una volta. Il Billionaire ha voltato pagina e l’imprenditore piemontese mantiene solo il Crazy Pizza di Porto Cervo. La storia dello stop alle ville proprio non la manda giù. Le volumetrie vengono negate alla sua società perché il Comune di Arzachena, non avendo il Puc, non può calcolare i metri cubi “assentibili” alla società di Flavio Briatore. Una tesi, quella del Tar della Sardegna (e dell’Ufficio tecnico comunale arzachenese) che gli avvocati di Briatore considerano danno e beffa insieme. La questione è semplice. Il Comune della Costa Smeralda non ha il Puc e le autorizzazioni possono essere rilasciate sulla base del Programma di fabbricazione in vigore. Vero, ma senza Puc l’amministrazione arzachenese non può calcolare quanta volumetria spetta alla Sardegna Due srl. In effetti la risposta alle richieste della immobiliare di Briatore suona un po’ beffarda: «Il Comune di Arzachena non ha determinato il dimensionamento delle volumetrie delle zone F». Insomma, anche se hai diritto, non si può calcolare quanto e cosa ti spetta.

Beffati

I legali di Briatore (Giovanni Valeri e Sergio Gostoli) nelle motivazioni del ricorso sono netti. Non si possono avere conseguenze negative per i proprietari incolpevoli: “È evidente che il Comune di Arzachena ha fatto ricadere sulla appellante le conseguenze di una propria “omissione”, ossia il mancato accertamento della volumetria insediabile”. La parola nei prossimi giorni passerà al Consiglio di Stato. Resta il braccio di ferro tra il Comune di Arzachena e Briatore, non il solo (nella materia urbanistica) in Costa Smeralda tra l’ente e i vip.

«Puc in approvazione»

Proprio mercoledì il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha incontrato i professionisti per illustrare lo stato di avanzamento del Piano Urbanistico comunale e le modifiche apportate al regolamento edilizio a seguito dell’istruttoria di 510 osservazioni. Una delle questioni è proprio il computo delle volumetrie. Ragnedda ha detto: «Finché non ci sarà l’approvazione definitiva del Puc in Regione continueremo a lavorare sulla base di proposte concrete e fondate su norme piuttosto che su aspirazioni irrealizzabili da libro dei sogni».

