La guerra del Comune contro gli incivili 

Sono tanti, i puntini rossi segnati sulla mappa dell’inciviltà. Luoghi che sembrano quasi maledetti, perché anche ripulendoli con costanza, tornano a essere sporcati. Da chi non teme il famoso occhio elettronico (il Comune ha infatti una dotazione di più di 200 telecamere) e ha poco rispetto per l’ambiente.

La strategia

L'ultimo intervento dell’amministrazione, l’installazione di nuovi cestini per la differenziata in diversi punti strategici dei quartieri più frequentati, punta proprio a limitare la troppa spazzatura che ancora si vede per strada. In via Porto Botte a soffrire sono soprattutto le aiuole: piene di cartacce, scontrini, gratta e vinci, cicche. Piccoli rifiuti che affollano anche il verde di via Cabras, lato Terramaini. Nei parchetti di quartiere, da quello di via Sant’Angelo a via Monte Arci, fino ai giardini del Redentore, il risveglio la domenica mattina è spesso a base di lattine, bicchieri, bottiglie di superalcolici, residui di bivacchi giovanili del sabato sera puntualmente immortalati dai residenti. C'è degrado anche davanti ai contenitori di raccolta per gli abiti usati di via Cabras e via Gennargentu. Pur svuotati di frequente, continuano a essere una calamita per buste e pacchi che vengono lasciati di fronte al contenitore, quando viene trovato pieno. L'incuria corre anche lungo i binari della ferrovia, da via Muzio Scevola a via Orazio, dove è facile imbattersi in sacchi abbandonati negli angoli meno in vista. In periferia si vedono invece vere e proprie discariche.

L’iniziativa

Come nella campagna di via Decio Mure, dove la situazione è critica: due settimane fa i volontari dell’associazione Plasticfree, durante un evento di pulizia ambientale patrocinato dal Comune, hanno raccolto 600 chili di spazzatura in appena un’ora e mezzo. Non va molto meglio in via Casula e nelle altre strade a ridosso della statale 554, dove al sacchetto selvaggio si aggiungono pneumatici, elettrodomestici, sanitari e altri ingombranti. «Abbiamo trovato dati identificativi di persone che hanno abbandonato i rifiuti in via Casula, sono in corso le indagini della polizia locale», spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «Stiamo adottando tutti gli accorgimenti per frenare il fenomeno, e grazie alle telecamere molte persone vengono sanzionate. Di recente abbiamo installato tredici nuovi cestini in città, ventidue nei parchi, per evitare che vengano sporcati, e sono in arrivo altri dieci contenitori per le deiezioni canine».

RIPRODUZIONE RISERVATA