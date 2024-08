La guerra dei monopattini 

Il nuovo servizio per il noleggio dei monopattini in città parte fra le polemiche. Nessun ricorso, per ora, ma di fatto un via burrascoso fra le due società che si sono aggiudicate l’appalto per i prossimi quattro anni, con il Comune che chiede un parere legale per fare chiarezza dopo la richiesta di esclusione presentata da una delle due ditte nei confronti dell’altra.

La convenzione

L’aggiudicazione è di poche settimane fa. «Finalmente a luglio ha avuto inizio il nuovo servizio di noleggio dei monopattini, di durata quadriennale», annuncia l’assessora alla Viabilità Elisabetta Atzori. Le società appaltatrici sono due: Dott, la multinazionale che ha già svolto il servizio in via sperimentale, l’altra è una ditta locale, Freedom mobility. «Entrambe sono state invitate ad attenersi al rispetto della convenzione, soprattutto per ciò che riguarda le modalità di sosta dei monopattini», spiega. Sullo sfondo c’è infatti il problema, verificato durante la sperimentazione, dei monopattini abbandonati ovunque. «L’amministrazione comunale, per il tramite della polizia locale, vigilerà per fare in modo che venga rispettato il codice della strada, e i monopattini posizionati in modo tale da non creare disagi. Se non dovesse avvenire, si procederà a sanzionare la ditta proprietaria dei mezzi abbandonati impropriamente».

Botta e risposta

Monopattini posizionati da giorni in tutta la città, dal centro al lungomare Poetto. Mentre la ditta Freedom mobility continua a chiedere l’esclusione della multinazionale Dott, «perché priva dei requisiti operativi richiesti», denuncia Andrea Ranieri, ad della società quartese. Al centro della contestazione c’è «il servizio di call center che non è attivo nel robot di assistenza di Dott, nessun numero di telefono dell’azienda risulta visualizzabile. Inoltre l’applicazione non consente la prenotazione della corsa». Problemi più volte segnalati, anche tramite pec, al Comune, e verificabili con una simulazione nell’app. «Abbiamo anche in programma un piano di razionalizzazione delle aree di sosta, per evitare che i monopattini vengano lasciati ovunque», spiega il responsabile di Freedom, «piano che però è diverso da quello che sta portando avanti l’altra ditta. Anche questo rischia di creare confusione».I vertici di Dott danno una loro versione: «Il call center è regolarmente attivo, solo in caso di alto traffico può darsi che l’utente non riesca a parlare subito con un operatore ma viene poi ricontattato. In ogni caso la maggior parte dei problemi viene risolta in tempo reale dall’app. Spiace che sia stata sollevata questa polemica, intendiamo operare nella massima collaborazione sia con il Comune sia con le altre aziende sul mercato».Guerra fra monopattini che il Comune sta cercando di risolvere. Per ora c’è l’indirizzo della Giunta per avere un parere legale. «L’amministrazione prende atto delle osservazioni e le sta verificando», il commento dell’assessora Atzori.

