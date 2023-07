La guerra dei droni colpisce il grano da esportare 

Kiev. I droni ucraini tornano a colpire Mosca e la Crimea, in un’azione rivendicata dall’intelligence di Kiev determinata a dimostrare che la Russia non controlla pienamente i propri cieli. Il Cremlino ha subito minacciato una “risposta dura” per l’affronto subito, definito «un atto terroristico», mentre nelle stesse ore altri droni, stavolta di fabbricazione iraniana e in dotazione alle forze russe, colpivano infrastrutture di stoccaggio del grano sul Danubio, lungo il confine con la Romania. E con la Nato.

La Russia ha detto di aver “soppresso” due droni ucraini a Mosca e che non ci sono state vittime, ma l’attacco notturno sul sud della capitale avrebbe danneggiato anche un edificio del ministero della Difesa che la Cnn ha geolocalizzato come sede dell’unità 26165 dell’intelligence militare (Gru), unità dedicata alle attività informatiche. E mentre il Cremlino torna a negare di aver colpito due notti fa la Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, le forze russe hanno di nuovo preso di mira le rotte dell’export del grano ucraino, stavolta lungo il Danubio, la via fluviale dei cereali verso l’Europa. Dal vertice della Fao a Roma, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha rilanciato il suo appello alla Russia a tornare sui suoi passi e a riprendere l’intesa per scongiurare una crisi alimentare mondiale.

