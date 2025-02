La guerra dei Brico finisce in Procura 

La guerra dei brico a Olbia approda in Procura. Dopo la presentazione di un corposo esposto (una ventina di pagine) i pm di Tempio hanno aperto una inchiesta sulla struttura riqualificata nella località Pozzo Sacro, che ora ospita il grande punto vendita specializzato Tecnomat (settore edile, prodotti per la costruzione e manutenzione degli edifici). Stando a indiscrezioni l’inchiesta è partita dopo che un soggetto, probabilmente un concorrente, ha chiesto una verifica sui lavori effettuati per la modifica di quello che prima era un centro commerciale. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, ha disposto dei sopralluoghi e delle verifiche che sono stati affidati al personale della Polizia locale di Olbia e ai tecnici dell’Ufficio Anti abusi del Comune di Olbia. Sino a questo momento non sono stare formalizzate contestazioni sulle opere realizzate, gli accertamenti sono in corso. I magistrati attendono l’esito dei sopralluoghi per le prime valutazioni sulla struttura. L’apertura del punto vendita del Pozzo Sacro, uno dei più importanti in Sardegna per la catena Tecnomat, è al centro di un contenzioso amministrativo che, per ora, vede prevalere proprio Tecnomat. Il Tar della Sardegna, infatti, ha rigettato una richiesta di intervento urgente, in via cautelare, di annullamento dei provvedimenti autorizzativi del Comune di Olbia. Il ricorso era stato presentato dai legali di Ottimax e Bricofer. Va anche detto che tra qualche mese il Tar dovrà pronunciarsi nel merito. Nel frattempo Tecnomat Olbia ha tutte le carte in regola per proseguire le attività, mentre proseguono le indagini della Procura di Tempio.

