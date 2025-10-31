La guerra con i droni come un gioco a punti: un russo ucciso vale 25 

Kiev. È il 19 luglio, poco dopo le 9 del mattino: il drone ucraino punta due soldati russi che viaggiano in moto e si avvicinano, poi si lancia per colpire il bersaglio. La telecamera si oscura. Era un obiettivo di alto valore: fino a 24 punti. L’Ucraina, racconta il New York Times, ha trasformato la guerra in un gioco a punti, dove le squadre di operatori di droni competono per scalare una classifica che premia le unità per gli attacchi contro i russi andati a segno. Un gioco cinico, ma la leadership ucraina si giustifica sostenendo che l’idea aiuta a mantenere i soldati motivati. Ferire un soldato russo dà 8 punti, ucciderlo vale 12. Un pilota di drone vale di più: 15 punti se lo ferisci, 25 punti se lo uccidi. La distruzione di un carro armato vale 40 punti, catturare vivo un soldato russo con l’aiuto di un drone ben 120 punti.

«È un gioco brutale: vite umane trasformate in punti», ha detto al New York Times Stun, 33 anni, comandante del reggimento ucraino di droni noto come Achilles. Il governo ucraino ha istituito la competizione nell’agosto 2024, anche se quella fu più una partenza soft. Le squadre competono a punti per acquistare materiali militari prodotti in Ucraina, inclusi droni di sorveglianza elementari e droni più grandi con potenti esplosivi, attraverso un negozio interno in stile Amazon chiamato Brave1 Market. Lo store è stato messo online per la prima volta ad aprile di quest’anno ed è stato ampliato ad agosto. Più punti ottiene un’unità, migliori sono le attrezzature che può comprare, garantendo così che le risorse siano dirette alle squadre che le sfruttano meglio. È una versione digitale di gratificazione istantanea delle ricompense per i soldati — come medaglie e promozioni — con i premi reinvestiti nello sforzo bellico. «Questo ci aiuta a fermare il nemico - ha detto ha spiegato Mykhailo Fedorov, il ministro per la trasformazione digitale - Se questo dà motivazione aggiuntiva al nostro esercito, siamo felici di sostenerlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA