La Guardia medica verso il trasferimento in via Di Vittorio 

Cambio della sede per la Guardia medica di Sestu. Come ha annunciato la Asl di Cagliari, a partire da mercoledì 2 aprile la struttura che attualmente si trova nell’edificio del Poliambulatorio di via Dante, si trasferisce provvisoriamente in via Di Vittorio 42.

Un cambiamento atteso. Infatti in questi locali, dopo tanti anni di abbandono, erano arrivati gli operai. Qui in passato si trovava l’ambulatorio vaccinale, ma era stato chiuso per ragioni di spazio e di sicurezza. Ora, porte di nuovo aperte, ma, a quanto pare, solo per la Guardia medica. Tutto questo mentre l’edificio in via Dante sta per chiudere completamente i battenti, mentre entrano nel vivo i lavori per rinnovarlo in ogni angolo; il cantiere dovrebbe chiudersi per l’estate, mentre alcuni servizi del Poliambulatorio sono stati spostati a Monastir.

La nuova sede in via Di Vittorio tuttavia è temporanea: infatti quando i lavori in via Dante saranno terminati, la Guardia medica tornerà alla sede originaria. Cambiano anche i numeri di telefono per contattare il servizio. Tutte le informazioni sono sul sito web della Asl. «Abbiamo terminato i lavori di Via di Vittorio e siamo pronti per trasferire i servizi concordati con la Asl», spiega la sindaca Paola Secci. Nelle ultime settimane il Comune e la Asl hanno lavorato per cercare di garantire la continuità dei servizi del Poliambulatorio, riuscendo a mantenerne alcuni, come il consultorio familiare, nella Rsa di via Costa.

RIPRODUZIONE RISERVATA