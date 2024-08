La guardia medica va in vacanza 

Chi sperava in un cambiamento di rotta, almeno a ridosso di Ferragosto, si sbagliava. L’emergenza sanitaria in città aumenta: anche questa settimana l’ambulatorio della Guardia medica di via Carducci sarà chiuso. Manca personale e i disagi aumentano in particolare in queste giornate estive in cui si registra un maggior afflusso di turisti. Situazione che rischia di mettere ancora una volta a dura prova il Pronto soccorso del San Martino, in affanno da anni.

L’avviso

La Asl con una nota pubblicata sul sito lo scorso 2 agosto ha comunicato che «dal 4 all’11 agosto il punto di guardia medica di Oristano, non sarà attivo. In caso di necessità rivolgersi ai punti di continuità assistenziale vicini». L’azienda però non indica quali siano gli ambulatori alternativi, è consigliabile quindi contattare prima il medico al telefono per evitare un viaggio a vuoto. Non si sa ancora nulla sul servizio per la settimana di Ferragosto. Ed è un problema non solo per gli oristanesi ma soprattutto per i tanti vacanzieri che (come da sempre consiglia anche l’azienda sanitaria) per prestazioni non urgenti ma non rinviabili si rivolgono alla guardia per evitare di affollare il Pronto soccorso. Ma la Asl chiude per mancanza di medici, a nulla sono serviti gli appelli di comitati, sindacati, sindaci e di semplici cittadini che da tempo chiedono un potenziamento del servizio di Guardia medica.

In provincia

L’emergenza continua anche a Cabras, dove nei giorni scorsi la guardia medica è rimasta chiusa martedì, giovedì e venerdì. E qui il problema è, se possibile, ancora più serio, visto che a Cabras manca anche un medico di base. Ad aprile scorso è andata in pensione la dottoressa Adriana Muscas che però non è stata mai sostituita. La Asl ha attivato per due giorni alla settimana l’ambulatorio Ascot ma i problemi restano, spesso i pazienti sono costretti a lunghe file. Ieri disagi anche a Riola Sardo: Guardia medica chiusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA