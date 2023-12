La guardia medica sostituirà il dottore in pensione 

Sarà la guardia medica a sostituire provvisoriamente il medico in pensione da oggi. Con un avviso, l’azienda sanitaria illustra ai pazienti del dottor Gino Longu, le indicazioni da seguire nell’attesa del ripristino del servizio che dovrebbe avvenire dopo l’8 gennaio.

«Nelle more dell’attivazione di un servizio di assistenza primaria, che possa garantire la presa in carico esclusivamente degli utenti privi di assistenza primaria - si legge nella nota della responsabile del distretto delle isole minori, Maria Assuntina Caboni - i pazienti potranno recarsi presso il servizio di continuità assistenziale negli orari e nei giorni prestabiliti, esclusivamente per eventuali richieste di visite ambulatoriali, prescrizioni farmacologiche in continuità terapeutica, richieste di visite specialistiche e o esami strumentali, certificazioni di malattia, di natura indifferibile».

La direttiva vale per i pazienti che “non abbiano ancora effettuato una scelta presso l’ufficio scelta e revoca della casa della salute di Sant’Antioco, tra i medici di medicina generale della Asl Sulcis Iglesiente ancora disponibili”. I pazienti in regime di assistenza domiciliare integrata, verranno contatati il 2 gennaio. (s. g.)

