La guardia medica si trasferisce, da lunedì sarà in via Montello 

Tutto pronto per il trasferimento dell’ambulatorio della guardia medica di Capoterra: il servizio a partire da lunedì prossimo verrà ospitato in via Montello 11. Il rischio di sostenere scomode trasferte verso i centri limitrofi è definitivamente tramontato per i residenti di Capoterra: la guardia medica, ma anche il centro vaccini, troveranno ospitalità nei locali messi gratuitamente a disposizione della comunità da Efiso Baire che il mese scorso ha siglato un accordo con l’amministrazione comunale per il trasferimento del servizio per il tempo necessario al completamento dei lavori di ristrutturazione dello stabile della Asl, in via Lombardia.

Per i prossimi mesi i numeri per contattare la guardia medica saranno 070 6092218 e 366 933567. Per il sindaco, Beniamino Garau, si tratta di un importante risultato: «I cittadini rischiavano di perdere due importanti servizi sanitari, grazie alla disponibilità di Baire siamo riusciti a trovare una soluzione che ci consenta di attendere il completamento degli interventi di ristrutturazione della sede Asl di via Lombardia senza preoccupazioni». (i. m.)

