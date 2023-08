La guardia medica non riapre, i pazienti dirottati a Monastir 

L’ambulatorio della guardia medica è chiuso dal 19 agosto. Il motivo non è chiarissimo nemmeno al sindaco Stefano Anni, che ha rilanciato l’informazione ricevuta dalla Asl di Cagliari in cui si parla di non meglio specificati problemi igienico sanitari. «Si avvisa la popolazione che il presidio di guardia medica a Nuraminis è stato chiuso per problemi igienico sanitari nei locali. Il presidio medico attivo pertanto sarà quello dei paesi vicini, in particolar modo quello del Comune di Monastir», ha annunciato il primo cittadino.

In via Umberto la porta del presidio sanitario rimane desolatamente chiusa. Stop alle visite quindi, e i cittadini devono fare ricorso all’ambulatorio del medico di guardia di Monastir e, in caso di urgenze, al 118. «Si informano i cittadini che la guardia medica rimarrà chiusa fino al ripristino dei locali. Il servizio verrà garantito dalla gurdia medica di Monastir. Per le urgenze rivolgersi al 118», si legge nel cartello affisso alla porta dell’ambulatorio. Il sindaco Anni spera in una riapertura a breve. «A oggi il presidio non ha ancora riaperto. Ho contatti con il direttore sanitario dell’Asl che attende l’intervento di sanificazione dei locali. Si sono scusati per il disagio, ma non dipende direttamente da loro, spero ci siano presto novità». (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA