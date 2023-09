«La guardia medica non chiuderà» 

Il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi non fa dietro front ma non per questo chiude le porte al dialogo, anzi le spalanca. Ripercorre i motivi che hanno portato prima alla rottura col sindacato Fimmg sull’impiego delle guardie mediche di Oristano e Cabras nel carcere di Massama poi all’abbandono di 9 medici a tempo determinato. Attualmente le forze si sono ridotte a tre, due hanno inviato il preavviso delle dimissioni che saranno però effettive tra due mesi. Dunque tre medici di cui uno in malattia.

Il quadro

Stando così le cose l’apertura notturna dell’ambulatorio è garantita, mentre non è scontata quella diurna nel prefestivo. Con tre si va avanti, tra due mesi con uno neppure a pensarci. Il direttore Serusi assicura «qualcosa succederà». Un miracolo? «No, faremmo tutto quello che ci permetterà di tenere aperto, se non di potenziare il servizio con l’arrivo di altri medici nelle forme contrattuali consentite e disposte dall’Ares – va avanti - Intanto nella struttura carceraria di Massama sono operativi due nuovi psichiatri per 40 ore settimanali che non sono poche». Per concludere: «Il servizio non chiude e su Massama faremo quello che prevedono le norme, che non ho fatto io ma sono previste nel contratto».

La storia

L’origine della querelle sta nella comunicazione dell’11 agosto con la quale la direzione Asl individua i medici di assistenza primaria di Cabras e Oristano per fornire l’assistenza medica anche ai detenuti. La Fimmg insorge e il 17 agosto incontra il vertice Asl: di fatto poco o niente. L’Ordine dei medici tenta una mediazione, ritiene sostanzialmente legittima la disposizione aziendale ma inopportuna e fatta senza una preventiva consultazione delle parti. Il giorno dopo il direttore Angelo Maria Serusi precisa al prefetto, all’assessorato regionale, all’Ares e ai sindacati che la nota di servizio dell’11 «non ha carattere dispositivo in senso stretto ma piuttosto un richiamo ai compiti inerenti l’attività di continuità assistenziale che deve essere garantita anche alla popolazione carceraria seppure in casi eccezionali e limitati di mancata presenza negli istituti penitenziari, nelle ore notturne di medici». Si tratterebbe quindi di casi eccezionali tali da interessare anche la guardia medica di Cabras al solo scopo di ampliare il numero dei medici a disposizione. Dal giorno della chiamata alle armi,11 agosto, quindi in un mese, da Massama all’Asl è arrivata una sola richiesta di visita notturna urgente “domiciliare”.