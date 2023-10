«La guardia medica non chiude, anzi sì»  

Pochi, oberati di lavoro e senza ferie. Per i medici di base perfino assentarsi per malattia, con i sostituti introvabili, è un lusso. Per “sopravvivere” un gruppo di camici bianchi oristanesi ha già depositato all’Ordine dei medici e alla Asl 5 una proposta per strutturarsi in un un ambulatorio di medicina di gruppo.

Ambulatori

«È l’unico modo per sopperire a quello che il contratto non ci garantisce - spiega la dottoressa Elena Murgia - nelle condizioni attuali non possiamo permetterci assenze, non ci sono colleghi che possono sostituirci. E poi è un servizio in più per i nostri pazienti». Sono cinque (un sesto potrebbe aggiungersi), i sanitari che vorrebbero riunirsi in un unico ambulatorio che resterebbe aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. «Ciascun medico presterebbe la propria opera anche nei confronti degli assistiti in carico agli altri componenti dell’associazione», va avanti Murgia. Non è una novità, già nel 1992 in città esistevano due ambulatori che operavano con lo stesso principio. Oggi però è una questione di necessità che non muove di una virgola il problema della carenza di professionisti alla quale si cerca di far fronte con l’ausilio degli Ascot, chiamati a garantire l’assistenza a 1.500 pazienti senza medico di base. «È un servizio che funziona, i sindaci ci ringraziano», afferma il direttore generale della Asl, Angelo Maria Serusi, che dipinge una situazione tutt’altro che disastrosa della sanità cittadina.

Pronto soccorso

«Le vere criticità? Il numero degli anestesisti, appena 11, e dei radiologi, 7. Non il Pronto soccorso che è uno dei pochi nell’Isola a non aver mai chiuso - ripete come un mantra ormai da mesi - le lunghe attese non sono correlate con l’interruzione del servizio di guardia medica: la maggiore affluenza si registra attorno a metà giornata e ci sono fine settimana in cui la sala d’attesa è deserta». Eppure solo ad agosto lo stesso manager raccomandava: «Evitiamo di affollare il Pronto soccorso per motivi che possono essere risolti dalla Guardia medica».

Guardia medica

Poi lo strappo con i medici di guardia sulla necessità di intervenire anche nella casa circondariale di Massama. «Il servizio non chiuderà perché una soluzione sarà trovata», prometteva il 13 settembre Serusi di fronte all’allarme lanciato dal consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera. E solo una settimana prima sull’argomento era intervenuto anche il sindaco, Massimiliano Sanna: «Il direttore della Asl ha chiarito che aldilà dei rapporti tra medici e azienda sanitaria il servizio è operativo e non corre il rischio di essere sospeso». E invece gli ultimi tre camici bianchi dimissionari tra una settimana esatta porteranno alla chiusura del presidio di via Carducci.

La polemica

Il segretario provinciale della Fimmg, Peppino Canu, assicura di aver formulato delle proposte per garantire la continuità assistenziale. «Nulla di più falso - replica Serusi - le uniche proposte sono quelle della Asl che hanno portato alla nascita degli Ascot e degli ospedali di comunità. La verità è che i medici si sono dimessi perché non accettano il loro contratto. Pazienza, pubblicherò nuovi bandi».

