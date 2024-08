La guardia medica nel poliambulatorio 

Il servizio di guardia medica di Siliqua, interrotto da sabato, dovrebbe essere ripristinato nei prossimi giorni. Una nota, diffusa dal Comune, informa che l’Asl disporrà il trasferimento di sede e riattivazione del servizio entro la settimana. I nuovi locali, temporanei saranno quelli del poliambulatorio di via Carducci. L'ufficio tecnico dell’Asl, in collaborazione con il Comune, sta operando per effettuare il trasferimento nella struttura del poliambulatorio. Il servizio era cessato in seguito alle piogge dei giorni scorsi, che avevano causato delle infiltrazioni d’acqua, con conseguente allagamento. La sindaca Francesca Atzori aveva dato fin da subito la disponibilità dei locali del poliambulatorio, in attesa della sistemazione della sede di via Manzoni. Fino al trasferimento, per le emergenze, è attivo l’ambulatorio di via Carlo Alberto, a Vallermosa.

