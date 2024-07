La Guardia medica è un miraggio  

La guardia medica di Tortolì vive alla giornata. È un servizio last minute, quello messo a disposizione dall’Asl Ogliastra nell’ambulatorio di via Monsignor Virgilio. Da qui a fine mese sono otto i turni scoperti, tra cui due sabati, domani e il successivo. Tutti notturni, tranne domenica 21 quando, al momento, la casella in bianco risulta quella del turno diurno dalle 8 alle 20. In assenza i pazienti non hanno scelta: tutti al pronto occorso di Lanusei. Tuttavia non è escluso che alla fine la direzione distrettuale riesca a limitare i disagi, benché la prudenza in questi casi sia d’obbligo. Puntuale l’intervento di Sandro Rubiu, direttore del distretto di Tortolì: «L’ambulatorio? Lo copriamo con turni volanti». Ovvero a chiamata.

Caccia al medico

Dagli uffici amministrativi è un continuo inseguimento ai camici bianchi. Ogni giorno il personale del distretto alza la cornetta del telefono e contatta i professionisti arruolabili per un turno. Si va a tentativi, di più non è possibile fare. Eppure luglio è uno dei mesi più bollenti dell’anno e la guardia medica di Tortolì, che assiste anche i residenti di Lotzorai e Girasole, è quella con i maggiori accessi dell’intera Ogliastra. Nel 1978 l’assessorato regionale alla Sanità aveva istituito 11 sedi in Ogliastra. Stesso numero di oggi, ma a rispetto ad allora l’attualità è macchiata dalla cronica carenza di medici. A fine anni Settanta scoppiò il fenomeno della pletora medica, condizione di marcata floridezza del numero di camici bianchi. Nessuno all’epoca si poneva il problema di dover coprire i turni negli ambulatori centrali e di periferia. Lo scorso anno le criticità erano state inferiori perché l’Asl aveva stipulato accordi trimestrali con qualche medico che aveva garantito il servizio. Pista che non è stato possibile percorrere quest’anno, alla luce del fatto che i professionisti sono stati allettati più dalle altre sedi (minori) del territorio.

Turistica ok

Attività pienamente garantita invece per il servizio di Medicina generale turistica a beneficio degli ospiti. Al progetto “Istiu”, elaborato dal distretto sanitario, si sono candidati 50 medici da mezza Sardegna. Ciascuno di quelli che coprirà un turno alla “turistica” di Tortolì, con tanto di staff infermieristico, percepirà 60 euro l’ora. La priorità nell’assegnazione viene concessa ai professionisti che hanno già convenzioni con l’Asl Ogliastra.