La Guardia medica cambia sede  

La Guardia medica di San Sperate cambia sede. Da oggi, infatti, il servizio di continuità assistenziale, attualmente attivo nei locali di via Sassari, sarà trasferito in via Sicilia. Si tratta del primo passo verso la trasformazione dell'edificio, inizialmente adibito a centro diurno per anziani, in un vero e proprio polo sanitario, come spiegato dal direttore del distretto Pierpaolo Pateri: La struttura ospiterà, oltre alla guardia medica, anche altre attività sanitarie e consultoriali. Il trasferimento rientra nel piano finalizzato a migliorare l’operatività del servizio».

A seguito dei lavori di adeguamento, ancora in corso d'opera, la struttura si presta dunque a diventare un vero presidio di medicina territoriale. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Madeddu: «In questi anni l'amministrazione ha lavorato per ottenere più servizi sotto l'ambito sanitario per la popolazione di San Sperate. Siamo dunque felici dell'obbiettivo raggiunto e crediamo fortemente nell'utilità di questo nuovo hub».

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