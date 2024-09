«La guardia medica a Oristano va garantita ogni giorno» Dopo un anno continuano i disagi 

Una soluzione va trovata e subito. Tutti concordi, consiglieri regionali di maggioranza e opposizione che rappresentano la provincia, nell’affermare che il servizio di guardia medica nell’Oristanese va garantito tutti i giorni, festivi compresi. I numeri di questa estate torrida sono da paura: su tre mesi e una settimana (quella in corso) l’apertura dell’ambulatorio cittadino è stato garantito 26 volte.

L’orgine della crisi

Esattamente un anno fa la situazione veniva denunciata anche dal consigliere regionale 5 Stelle Alessandro Solinas che si riferiva in particolare alla possibile sospensione del servizio. «Potrebbe avere conseguenze gravi l’emorragia di medici che si sta verificando a Oristano». Tutto a causa di un «ordine di servizio della Asl di Oristano che impone ai pochi professionisti rimasti di assicurare l’attività dell’ambulatorio da soli, e non più con la presenza di altri due colleghi». Per il direttore Asl Angelo Serusi non si trattava di ordine di servizio ma di “comunicazione ai medici”. Solinas lanciava un appello all’allora assessore alla Sanità Doria «affinché la situazione incresciosa venga risolta e in particolare modo affinché vengano individuate con urgenza le misure volte a sollevare i medici da un eventuale carico di lavoro eccessivo e disumano». Il braccio di ferro Asl- medici era nato in seguito alla decisione di alcuni medici di dimettersi. «Questo è l’ennesimo episodio che denota le condizioni estremamente proibitive in cui sono costretti a lavorare i nostri medici. Carichi di lavoro che aumentano di mese in mese e mansioni non concordate che vengono addirittura triplicate non consentono la creazione di un ambiente di lavoro sano e attrattivo». A distanza di un anno Alessandro Solinas annuncia l’arrivo della mini riforma in materia di organizzazione, con commissariamento delle Asl. «Si è creata una mancanza di confronto fra il direttore Serusi e i medici» dice, «Qualche giorno fa abbiamo varato la legge regionale che consente ai medici in pensione di coprire i turni negli Ascot di tutta la Sardegna». Novità che la Asl oristanese ha comunicato ieri ma che riguarda tutta l’Isola. «Nei prossimi giorni torneremo in Consiglio» chiude Solinas, «e la situazione della guardia medica oristanese sarà all’attenzione della Giunta».

“Riaprire il dialogo”

L’auspicio arriva dal consigliere Pd Antonio Solinas che invita le parti in causa a un confronto, pur consapevole che tutto è cominciato dal braccio di ferro con il direttore Serusi. «Le Asl saranno commissariate» annuncia, «con la sostituzione degli attuali direttori. Non è possibile che la provincia debba avere solo una minima disponibilità di un servizio così importante». Stop alla litigiosità e ai veleni: lo invoca il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Emanuele Cera. «La sanità oristanese da tempo vive una situazione critica, ora è bene che si ritorni a un clima di collaborazione , lasciando da parte contrapposizioni e veleni che non fanno altro che spingere fior di professionisti a lasciare la provincia. Ecco perché Oristano non ha saputo tenere medici di alto livello. Occorre tornare a toni meno accesi per far sì che l’assistenza medica sia garantita in modo continuativo».

