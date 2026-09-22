La Guardia di Finanza celebra il suo patrono Prima uscita per il nuovo comandante regionale 

La Guardia di Finanza ha celebrato ieri il proprio Patrono, San Matteo apostolo ed evangelista, con una Messa nella chiesa di San Pio X, in via della Pineta. La funzione, accompagnata dai canti del coro dei finanzieri, è stata officiata da monsignor Michele Magnani, Vicario generale dell’ordinariato militare per l’Italia, accolto dal generale di brigata Danilo Massimo Cardone e dai cappellani militari concelebranti. La ricorrenza ha assunto un particolare significato per il Generale Cardone, insediatosi il giorno prima alla guida del Comando Regionale Sardegna. Un primo momento di condivisione con le Fiamme Gialle di Cagliari.

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