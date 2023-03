«La Guardia costiera non si tocca»  

Si tiene lontana dalle polemiche, ma invoca un intervento europeo Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, sottolineando che il caicco «ha attraversato tre Paesi prima di arrivare in Italia. Bisogna chiedersi come mai nessuno è intervenuto prima». Ma di che tipo doveva essere l’intervento? Di sicuro quello posto in atto dalla Guardia di finanza è stato di "law enforcement".

Sulle regole di ingaggio, scende in campo anche il leader del M5S Giuseppe Conte, chiamato in causa dalla presidente di Azione-Italia Viva in Senato Raffaella Paita che lo accusa di avere «condiviso ed emanato le regole che hanno indebolito l'azione di salvataggio delle persone in mare» a favore delle azioni di polizia. Secca la replica: «Questa è una tragedia. Il regolamento delle Capitanerie di porto sui soccorsi redatto durante il Conte 2 parla chiaro: le persone vanno salvate».

Guardia di finanza e Guardia costiera hanno fatto tutto ciò che potevano e dovevano fare nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio dopo l'avvistamento da parte di Frontex del caicco che poi si è schiantato un centinaio di metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro provocando la morte di almeno 68 vittime? Perché è stata attivata una procedura di polizia di frontiera e non è stato chiamato l'evento Sar di ricerca e soccorso? Ed eventuali mancanze sono penalmente rilevanti? Mentre la Procura della Repubblica di Crotone cerca di dare una risposta a queste domande, con possibili audizioni in tempi brevi, il governo difende la Guardia costiera «codardamente coinvolta in una squallida battaglia politica», dice Matteo Salvini, dal cui ministero dipende il Corpo. «Nessuno tocchi la guardia costiera: le regole di ingaggio le determina l'Europa e sono uguali per tutti i salvataggi», aggiunge il viceministro Edoardo Rixi.

Le polemiche

A scagliarsi contro i «filtri politici posti prima dei soccorsi» è l'ammiraglio Vittorio Alessandro, ex portavoce della Guardia Costiera. Sono questi filtri ad avere cambiato il sistema dei salvataggi, attribuendo «un ruolo più penetrante al Viminale e facendo prevalere il controllo del mare e quello anti-immigrazione». Trasformazioni, aggiunge, «sicuramente introdotte con i decreti Salvini, ma già dall'epoca del ministro Minniti si è aperto un fronte su questo nuovo andamento delle cose».

Fronte giudiziario

Nessuno ha pensato fosse necessario un intervento di salvataggio, come emerge dai contatti tra Guardia di Finanza e Guardia Costiera dopo la segnalazione di Frontex. Adesso, intanto, anche gli scambi di informazioni tra i due Corpi passano al vaglio della magistratura. Il procuratore Giuseppe Capoccia forse già lunedì, insieme al pm Pasquale Festa, firmerà la delega ai carabinieri per acquisire le carte e dare sostanza al secondo filone di indagine. Quello per chiarire se ci sono state lacune nei soccorsi e se sono penalmente rilevanti.

