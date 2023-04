La gru non c’è più, ma resta il caos per tutto il giorno 

Nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, la gru dell’impresa edile comparsa improvvisamente mercoledì mattina non c’era più: via Molo Sant’Agostostino, oltre la sede dell’Arst, direzione viale La Plaia, è tornata così a due corsie di marcia. Il cantiere provvisorio allestito dall’impresa privata chiamata in fretta e furia per mettere in sicurezza un cornicione pericolante di un edificio, per un giorno e mezzo ha occupato una parte della carreggiata e sembrava essere quello la causa del traffico che si è formato fin da viale Colombo non solo nelle ore di punta. E certamente lo è stato.

Ma auto in coda, anche se con minori tempi di attesa, e strilli di clacson, infatti, sono continuati anche dopo che l’impresa ha smontato il cantiere. Segno che (forse) è soprattutto il semaforo di Lungomare 11 Settembre, all’altezza dell’ex sede dell’Autorità portuale, più quello all’angolo di viale La Plaia a creare i rallentamenti, adesso che via Roma lato portici è chiusa per il cantiere del nuovo waterfront. Semafori inevitabili, però: il primo infatti rappresenta l’unico attraversamento pedonale sicuro per chi passa dal porto a via Roma, il secondo invece è l’unico modo per regolare la circolazione delle auto che si immettono in via Sassari. ( ma.mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA