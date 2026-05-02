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03 maggio 2026 alle 00:04

La Grotta Verde trascina l’Ecomuseo 

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La Grotta Verde riapre e il Parco di Porto Conte fa il pieno di visitatori. Nel weekend del primo maggio sono state circa 850 le presenze registrate nei diversi siti dell’Ecomuseo, confermando l’area protetta come una delle mete più attrattive per chi cerca natura, cultura e paesaggio in bassa stagione. Protagonista della giornata è stato l’antro che si apre nel versante orientale di Capo Caccia, un gioiello carsico tornato ad accogliere il pubblico proprio venerdì scorso e subito preso d’assalto dai visitatori. Bene anche il museo a cielo aperto di Punta Giglio e Casa Gioiosa, molto apprezzata dalle famiglie grazie alla mostra AlgueRex dedicata agli animali preistorici e alle immagini in diretta dai nidi delle coppie di falco pescatore che hanno trovato casa nella falesia. Riscontri positivi anche per Prigionette, la cosiddetta “Arca di Noè”, per la Villa Romana di Sant’Imbenia e per il Museo Antoine De Saint-Exupéry nella Torre Nuova di Porto Conte. (c.fi.)

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