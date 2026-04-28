La Grotta Verde apre ai turisti col risveglio dei pipistrelli 

La Grotta Verde si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori a partire dal primo maggio, segnando l’avvio della nuova stagione di fruizione di uno dei siti naturalistici più suggestivi del territorio, un gioiello carsico che ha aperto per la prima volta nell’estate 2025. Il debutto quest’anno ha dovuto attendere il risveglio della colonia di chirotteri che abita l’antro sul versante orientale di Capo Caccia. L’azienda speciale Parco di Porto Conte ha portato avanti le attività di monitoraggio all’interno della cavità carsica, con un occhio di riguardo per i pipistrelli che durante i mesi invernali entrano in letargo.

Le basse temperature registrate all’inizio della primavera hanno leggermente ritardato la ripresa dell’attività dei pipistrelli, rendendo impraticabile l’ipotesi di un’apertura anticipata ad aprile. Da qui la scelta di puntare al primo maggio come data indicativa per i primi ingressi. Quella della Grotta Verde è una fruizione ancora in fase sperimentale. Il sito è stato aperto al pubblico solo lo scorso anno, con visite avviate a luglio e concluse il 31 ottobre (circa 15mila visitatori in una estate). Un periodo utile per raccogliere dati su afflusso, condizioni microclimatiche e impatti sulla fauna, elementi indispensabili per costruire un modello di gestione sostenibile. Non a caso, il Parco di Porto Conte è coinvolto, insieme al Consiglio nazionale delle ricerche, nel progetto “Cavestour”, finanziato con fondi Interreg, che punta proprio a definire strategie di valorizzazione turistica compatibili con la tutela degli ecosistemi sotterranei.

La Grotta Verde rappresenta un patrimonio di straordinario valore naturalistico e paesaggistico, ma anche un ambiente delicato, dove ogni apertura deve essere calibrata con attenzione. Se le condizioni lo consentiranno, dunque, il primo maggio segnerà l’inizio di una nuova stagione per uno dei gioielli nascosti della costa di Capo Caccia. Trenta visitatori per volta potranno addentrarsi attraverso la scalinata in acciaio che conduce nelle viscere della roccia, tra concrezioni millenarie, riflessi smeraldini e testimonianze antiche.

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