La grotta San Giovanni fa incetta di turisti 

Il 2024 si è chiuso con il record di circa 30 mila accessi alla grotta di San Giovanni Battista ma questi primi 8 mesi del 2025 promettono ancora meglio: «Dall’inizio della stazione turistica in aprile - spiega Fiorenzo Casti, presidente del consorzio Natura Viva Sardegna che gestisce il sito - stiamo registrando in ogni mese una crescita media superiore al 20 per cento rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. La proiezione è di 35 mila accessi per fine anno ma potrebbe andare anche meglio».

La promozione

Una crescita figlia dei tanti progetti sfornati, delle varie partnership costruite e da una promozione che al marketing (contratti pubblicitari con la Mobi per le navi da e per la Sardegna, banner all’aeroporto di Elmas e lungo le strade sarde) assomma da tempo la presenza del consorzio in tutte le più importanti fiere turistiche nazionali ed internazionali. Meno di 20 giorni fa, ad esempio, il consorzio ha varcato per la prima volta i confini europei partecipando a Belo Horizonte, in Brasile, al 19simo Congresso internazionale di speleologia per presentare il primo studio multidiscplinare sul compendio della grotta (3 anni di lavoro) condotto insieme alle università di Bologna e di Pisa e ad altri partner. «Un’emozione unica parlare del nostro gioiello davanti a scienziati e stakeholders di tutto il mondo», assicura Fiorenzo Casti.

Natura e spettacoli

Ora ci si rituffa nell’attività locale con la terza edizione dell’Experience Summer Cave, rassegna che unisce natura, storia, musica, arte e cultura. Venerdì 22 agosto di scena, dalle 19, la presentazione del libro “Manuale intergalattico di Geologia della Sardegna” del geologo Luigi Sanciu. Alle 22 spazio al jazz con Paolo Damiani. Nell’ipogeo carrozzabile più lungo al mondo, il 29 agosto, irromperanno le corali di varie parti del mondo peril festival internazionale “Al sole della Sardegna” (altra tappa prevista l’11 settembre). Il 7 settembre sarà poi la volta del trekking in notturna “Abramiusu” che propone spettacolari passaggi nella grotta. La conclusione il 14 settembre con il seminario dell’attore Luigi Pusceddu “La storia di Domusnovas in 30 minuti” ed a seguire la proiezione del docufilm sui risultati dello studio condotto nel compendio.

