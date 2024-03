La grotta nel circuito “Open your mind” 

Per la prima volta Domusnovas entra nel circuito “Open your mine” del parco Geominerario che oggi inaugurerà la stagione 2024 proprio nella grotta di San Giovanni Battista, monumento naturale dall’89.

Sarà aperto, dalle 10 alle 18, anche il museo mineralogico di piazza Matteotti. I gestori del Consorzio Natura Viva ospiteranno nella grotta il commissario Anna Castelli, il direttore Fabrizio Atzori e lo staff del Geoparco per una giornata completamente gratuita e di sicuro successo come testimoniano i numeri: in due settimane sono subito andati sold out gli 80 posti totali per i trekking “Sa ia e su vagoni” (6 chilometri, 5 ore) e per “Gutturu Farris e miniera di Reigraxius” (14 chilometri, 8 ore) e sono rimasti pochissimi posti per i 5 orari delle visite guidate alla grotta (sold out i 2 orari delle visite in autonomia). «Prenotazioni - osserva il presidente del Consorzio Fiorenzo Casti - che dimostrano l’attrattività del territorio e della grotta, che nel 2023 ha incrementato gli accessi del 125 per cento e chiuso con oltre 28.500 presenze. Merito anche del marketing con gli slot pubblicitari all’aeroporto di Elmas, nelle brochure di vari voli nazionali e nelle riviste turistiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA