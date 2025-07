La grotta è monumento naturale 

La grotta di Santa Barbara di Iglesias è ufficialmente riconosciuta come monumento naturale a tutti gli effetti.

Il riconoscimento è stato sancito con la firma del decreto da parte dell’assessora regionale alla Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi. Si tratta di un passo decisivo verso la tutela e la valorizzazione di uno dei siti geologici più straordinari dell’intero bacino del Mediterraneo.

Incastonata nel cuore della miniera di San Giovanni, la grotta, accessibile attraverso una galleria mineraria, è celebre per l’unicità dei cristalli di barite che ne ricoprono le pareti, creando un ambiente di suggestiva bellezza e di altissimo valore scientifico. La sua eccezionalità geologica e l’interesse speleologico che suscita da decenni la rendono un simbolo non solo per la comunità locale, ma anche per studiosi e visitatori provenienti da tutto il mondo.

L’istituzione del monumento naturale prevede anche la protezione dell’area circostante.«Un riconoscimento che conferisce alla grotta un valore aggiunto – commenta Alberto Plaisant, consigliere comunale e consulente regionale presso l’Assessorato all’Ambiente –. Tutto ciò apre una serie di scenari che porteranno a studi specifici e a maggiori sostegni nei confronti della grotta». (m. l.)

