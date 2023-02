La grotta di San Giovanni in mostra alla Bit 

Si apre sempre più al mercato internazionale la grotta di San Giovanni che, in questi giorni, si trova in vetrina per la prima volta alla Borsa internazionale del turismo di Milano.

In accordo con il Comune e su invito del Parco Geominerario i gestori del consorzio “Natura viva Sardegna” hanno illustrato al pubblico il primato di grotta carrozzabile più lunga al mondo e promosso le visite guidate multimediali (con audioguida in 10 lingue), la mappatura tecnologica del sito, i pacchetti turistici che permettono escursioni, trekking naturalistici e fotografici ed ampia accessibilità per qualunque disabilità. Ieri e ancora oggi il presidente del consorzio Fiorenzo Casti, la coordinatrice operativa Roberta Cadoni e la responsabile del front office Irina Serena, sono impegnati nei colloqui con i tour operator con i quali esistono già dei pre-accordi per pacchetti e offerte turistiche relative alla grotta e al nuraghe s’Omu e s’Orcu. «L’obiettivo - spiega Fiorenzo Casti - è anche quello di promuovere il nostro gioiello che non ha ancora svelato tutto il proprio potenziale: pur senza investire nel marketing ed avendo aperto il sito solo a partire da aprile, il 2022 si è chiuso con ben 12 mila accessi. Grazie anche ad occasioni importanti come questa puntiamo a raddoppiare quella cifra».

